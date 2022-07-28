Двенадцать баллов по шкале Бофорта. Спустя более полувека приоткрывается тайна гибели экипажа катера «Алмаз»

О морской трагедии 54-летней давности нам сообщил Василий Логвинов – наш постоянный читатель из Александровска-Сахалинского.

10 октября 1968 года этот район оказался во власти мощного циклона. Два катера Северо-Сахалинского леспромхоза в это время находились недалеко от поселка Октябрьский. К сожалению, без жертв и потерь не обошлось – пучина бесследно поглотила судно «Алмаз» с экипажем.

«Мне об этом рассказывали, да я и сам помню, мне было 17 лет, – пишет Василий Логвинов. – В то время подобные трагедии не афишировали. До сих пор, можно сказать, это неизвестная страница в истории нашего города. Но, быть может, что-то о том случае писал «Советский Сахалин»?».

В архиве газеты мы нашли номер за 12 октября 1968 года с публикацией «В штормовую ночь». Ее автор – сотрудник александровской газеты «Красное знамя» Василий Чесалин – тогда звонил в порт и просил подробнее рассказать о последствиях циклона. Ему ответили, что ничего сверхъестественного не случилось. Моряки вели себя так, как поступили бы на их месте многие другие.

О подробностях борьбы со стихией Чесалин сообщил «Советскому Сахалину»:

«Еще с вечера над районом и морем поднялся ветер. Он быстро набирал силу, и к ночи разразился ураганный шторм. Юго-западный ветер (сила его достигала 12 баллов) поднял огромные волны и погнал их в ковш порта. Под напором ветра и большого нагона воды начали рваться швартовые судов, стоявших у причала. Первым пострадал пассажирский катер «Алябьев», затем оборвались канаты барж «Работница» и № 711.

Волны постепенно и неуклонно раскачивали и другие суда. Казалось, катастрофа неминуема… На помощь попавшим в беду судам бросились люди. Группа портовиков во главе с начальником портофлота А. И. Тишаевым смело вступила в борьбу с морем. Ухватившись за канаты, люди пробирались к судам, принимали с них новые швартовые, крепили их к причалам.

Волны ударяли в стенки, перекатывались через пирс, сметая на своем пути все. Но люди продолжали работать. Одна из волн накрыла А. И. Тишаева. Еще мгновение, и он окажется в море! Но в последний момент береговой матрос П. Н. Ткаченко успел спасти товарища.

Несколько часов продолжалась эта схватка с ураганом. И люди выстояли, победили. Они спасли флот без серьезных для него повреждений».

Известно ли было Василию Чесалину на тот момент о гибели одного из судов и его экипажа или нет, это уже не установить. Быть может, журналист и знал о трагедии, но не имел права предавать огласке такой факт. Однако последний вряд ли можно было скрыть от александровцев, потерявших во время шторма своих родных, друзей и знакомых.

В монографии Юрия Ведерникова «Российское мореплавание на Тихом океане за 375 лет своей истории. Хроника судоходства и кораблекрушений. 1639 – 2014 годы» (г. Владивосток, 2016) удалось отыскать несколько слов о происшествии. «Буксирный катер «Алмаз» министерства лесной промышленности пропал без вести 10 октября 1968 года в районе портпункта Александровск вместе с ведомым им плашкоутом, груженным лесом. Был произведен безрезультатный поиск».

Спасибо нашему читателю Василию Логвинову. С его помощью удалось вернуть из безвестности имена двух земляков. Вот что он рассказал:

«Капитану Леониду Александровичу Черепанову с трудом удалось увести свое судно на другую сторону Татарского пролива, что спасло и катер, и экипаж. А капитан Николай Осадчий с «Алмаза» не успел этого сделать.

Леонид Черепанов жил в городке портовиков, был дедом моих старших братьев. И Николая Осадчего я знал. Он был 1940-х годов рождения, жил на нашей улице. Крепкий мужчина, хороший человек. Увлекался боксом, бегал на лыжах, его часто приглашали судить городские соревнования боксеров».

Светлая память капитану и членам экипажа буксирного катера «Алмаз», ставшим жертвами мощного циклона.

Журналисты «Советского Сахалина» попытались найти родственников погибшего капитана. Обращались к южно-сахалинскому рыбопромышленнику Анатолию Осадчему, и, как оказалось, далеко не первые. Тот сообщил, что капитан «Алмаза» – его однофамилец, оставивший о себе добрый след. Землякам он запомнился как достойный человек, у которого слова не расходились с делами. Вот только силы экипажа в борьбе со штормом за жизнь судна оказались неравны.

Возможно, на островах живут дети, внуки, родственники, которые хранят фотографии и личные документы погибших. Будем признательны, если они откликнутся и позвонят в редакцию.

Людмила НИКОЛАЕВА.