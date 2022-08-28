Двигаться вперед. Угледобытчиков поздравили с новыми достижениями

Углегорский район – ведущий в регионе по добыче угля. В прошедшее воскресенье, когда отмечался День шахтера, в районном центре чествовали работников и ветеранов отрасли.

Люди вспомнили, как все начиналось, когда средства механизации были примитивными, и говорили о сегодняшнем дне, когда на предприятиях работает суперсовременная техника. Собравшихся поздравил председатель правительства области Алексей Белик.

Он отметил, что угольная отрасль является основой экономики наших островов и ее результаты радуют с каждым годом.

– Если пять лет назад у нас были достаточно скромные объемы – порядка 2 млн тонн угля, то в текущем году мы рассчитываем, что этот показатель составит уже более 14 млн тонн, – подчеркнул председатель правительства. – И в этом объеме более 80 процентов – ваша заслуга и ваши усилия. За это вам огромное спасибо и низкий поклон. Вместе с вами мы имеем возможность двигаться вперед, реализовывать новые проекты.

Нельзя также не отметить, что налоговые отчисления отрасли позволяют строить новые больницы, школы и детсады, современные дороги. Островные угольщики в полном объеме обеспечивают твердым топливом котельные в районах и поставляют его в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Новая ступень в развитии – строительство в Углегорском районе крупнейшего в России конвейера для транспортировки угля.

Владимир ПАВЛОВ.