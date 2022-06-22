Двигая экономику вперед. Дан старт строительству Сахалинского нефтегазового индустриального парка

Мероприятие, посвященное знаковому для островного региона событию, состоялось в северной части Южно-Сахалинска. Губернатор Валерий Лимаренко, главный исполнительный директор компании «Сахалин Энерджи» Роман Дашков, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и генеральный директор «Айлэнд Дженерал Сервисес» Сергей Попсуев вместе нажали установленную на строительной площадке кнопку.

Заработала техника, началась заливка первого бетона в основание трех административно-лабораторных зданий будущего Сахалинского нефтегазового индустриального парка.

В островном регионе идет масштабная добыча и переработка углеводородов. Парк в Южно-Сахалинске соберет компании, оказывающие сервисные услуги добывающим предприятиям. Здесь будут построены здания для размещения офисов и лабораторий, производственные базы и склады общей площадью около 89 тысяч квадратных метров.

В парке резиденты смогут арендовать площади, обеспеченные всем необходимым для организации производства, а также воспользоваться льготами, предусмотренными в рамках территории опережающего развития «Южная», сообщает пресс-служба правительства области.

– Сегодня мы даем старт строительству Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Создание столь важной производственной площадки даст новый импульс развитию российских нефтесервисов, что важно для стабильной работы нефтегазовой отрасли в целом.

Сегодня большая часть сервисных работ для нефтегазовой отрасли выполняется за пределами области. Благодаря запуску парка мы сможем увеличить долю локализации мощностей по обслуживанию шельфовых и других проектов по добыче углеводородов в несколько раз. Это особенно актуально сейчас, в условиях западных санкций.

Крайне важно, что вместе с производствами появится около тысячи новых рабочих мест. Занять их должны жители Сахалинской области.

Поэтому мы уделяем особое внимание развитию профессионального образования и повышению квалификации специалистов. Парк будет работать на экономику региона, на благо сахалинцев и курильчан. И очень символично, что мы закладываем его в год 75-летия Сахалинской области, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Заказчики сервисных ус­луг и подрядчики, работая на территории парка, смогут более эффективно организовать взаимодействие.

– Я помню, как мы рассматривали концепцию нефтегазового индустриального парка несколько лет назад и подписали соглашение с первыми резидентами на форуме «Нефть и газ Сахалина». Сейчас это соглашение реализуется на практике, – отметил главный исполнительный директор компании «Сахалин Энерджи» Роман Дашков.

Сегодня 17 компаний являются резидентами Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Недавно о намерении получить этот статус заявила компания «ФракДжет-Волга» – один из лидеров рынка высокотехнологичных нефтесервисных услуг. Соответствующее соглашение было подписано несколько дней назад на полях Петербургского международного экономического форума.

– Резиденты будут предоставлять логистические и it-услуги, производить растворы для бурения скважин и технические газы, ремонтировать и обслуживать производственное оборудование, а также обучать специалистов.

Локализация нефтегазовых сервисов на Сахалине, появление в регионе новых современных производств повлечет за собой создание новых рабочих мест в других отраслях – от транспорта и строительства жилья до торговли.

А это новые возможности для островных деловых кругов, в первую очередь малого и среднего бизнеса, – отметил Дмитрий Вдовин, исполнительный директор Корпорации развития Сахалинской области.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев, создание Сахалинского нефтегазового индустриального парка позволит как реализовывать уже действующие нефтегазовые проекты, так и начинать новые.

– Импортозамещающий проект, реализуемый при действенной поддержке государства, позволит добывать на острове нефть и газ в условиях существующих внешних ограничений. Поможет нивелировать риски несвоевременного и некачественного обслуживания и ремонта оборудования добывающих компаний.

Вместе с развитием индустриального парка, ростом количества его резидентов и развитием кооперационных связей между ними на Сахалине появятся перспективы для старта новых добычных проектов, которые будут двигать вперед экономику и научно-техническую сферу всего Дальнего Востока, а также обеспечивать работой людей, привлекать высококвалифицированных специалистов, – сказал Николай Запрягаев.

Завершение строительства первой очереди нефтегазового парка намечено на четвертый квартал 2023 года. Проводит работы резидент территории опережающего развития «Южная» ООО «Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк» («САХНИП»).

Виктор МАЛЫШЕВ.