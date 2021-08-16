На «горячем» перекрестке. В Южно-Сахалинске восстановлено движение транспорта на пересечении улиц Ленина – Бумажная

Проезд для транспорта возобновлен через перекресток ул. Ленина и Бумажной. Подрядная организация, как и обещала, в короткие сроки выполнила работы по замене всех коммуникаций и с 16 августа перезапустила движение. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Исполнение поручений утром 16 августа проконтролировал мэр областного центра Сергей Надсадин:

– Несмотря на большой объем работ капитального характера, подрядная организация работает ритмично и профессионально. Хочу напомнить, что контракт по капитальному ремонту ул. Ленина от ул. Сахалинской до заезда на оптово-торговую базу завершается 1 ноября. Но мы понимаем важность данной магистрали и остроту ситуации, которая образовалась с перекрытием улицы. Поэтому была достигнута договоренность – движение по ул. Ленина откроют к 26 августа. Параллельно дорожники будут ремонтировать тротуары, чтобы к 1 сентября обеспечить проход к учебным заведениям.

Кроме того, по требованию Сергея Надсадина специалисты начинают работы по восстановлению движения на улице Сахалинской, там, где было организовано круговое движение. Напомним, это участки Ленина – Сахалинская и Сахалинская – Крюкова. Кольца там демонтированы минувшей ночью. Также минувшей ночью убраны «столбики» и нанесена соответствующая разметка.

Напомним, силами подрядной организации на перекрестке ул. Ленина – Бумажная проведен ряд работ: переложены два магистральных водопровода, построен водопроводный колодец, реконструирована водопроводная камера, проложена подземная канализация, в которую убраны провода уличного освещения и кабели связи. Также вскрыты и переложены 6 высоковольтных кабелей.

Кроме того, напоминаем, что ремонтные работы продолжаются на участке ул. Комсомольской от пр. Победы до моста через руч. Пригородный (проезд закрыт до ул. Пограничной). Открыть движение здесь планируется к 23 августа. Работы на ул. Чехова по реконструкции теплового коллектора также подходят к завершению.

Открыть движение здесь планируется 27 – 28 августа. На ул. Украинской, где также проводятся работы капитального характера, сквозной проезд откроют к 26 – 28 августа.

Виктор ГОРОДОВ.