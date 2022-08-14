Движение в сторону пассажира

Маленький шаг большой транспортной реформы в Южно-Сахалинске – с 15 августа автобусы маршрута № 20 в Южно-Сахалинске будут курсировать по городу на час дольше – до 23:47.

Кроме этого, до восьми единиц увеличится число автобусов маршрута № 9, а время движения продлится до 22:20, сообщили «Советскому Сахалину» в администрации областного центра.

Для удобства горожан на сайте администрации создан специальный раздел, посвященный нововведениям и актуальным новостям по транспортной теме. Там можно следить за информацией и расписанием.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам кол-центра 51-00-51 и 55-65-15.

Антон СМОЛЯКОВ.