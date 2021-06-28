Двое детей выпали из окна и получили серьезные травмы

В минувшее воскресенье в областном центре из окна пятиэтажки по улице Есенина выпали двое детей – 3-летний мальчик и его 5-летняя сестренка. Квартира, где они проживают, расположена на третьем этаже. Оба ребенка чудом остались живы, но получили телесные повреждения разной степени тяжести. Их в экстренном порядке доставили в детскую областную больницу с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, закрытый перелом ребер…

Подробности этой истории журналисту «Советского Сахалина» сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. Ведомство сейчас проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.

Установлено, что пострадавшие дети из семьи, приехавшей из ближнего зарубежья. Родители оформляют российское гражданство. На момент происшествия в квартире находился глава семейства, он крепко спал после ночной смены. Мать с третьим ребенком — 7-летним сыном — ушла в город по делам. Оставшиеся дома дети, по сути, были предоставлены сами себе. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения. Родителям грозит, как минимум, административная ответственность. Региональный минздрав сообщил, что состояние травмированных детей оставалось тяжелым, но медикам удалось его стабилизировать.

К сожалению, это не первый подобный случай. В начале апреля в Южно-Сахалинске из окна третьего этажа дома по улице Восточная выпал 4-летний мальчик. Он также получил травмы, и медики оказывали ему экстренную помощь.

В конце августа прошлого года в областном центре выпал из окна четвертого этажа жилого дома по улице Поповича двухлетний мальчик. Увы, ребенок погиб.

С наступлением лета многие горожане держат открытыми окна в квартирах. Оконные проемы прикрыты москитными сетками, которые легко выдавливаются под весом ребенка. Это во многих случаях и становится причиной страшных ЧП.

Николай ПИТЕРСКИЙ.