Двое партнёров в Южно-Сахалинске не поделили собственность и в ход пошло оружие

Произошедшее можно назвать возвратом в лихие 90-е.События разворачивались вечером выходного дня на стоянке за стадионом «Спартак» и напоминали сцену из полицейского детектива. Мужчина припарковал там свою машину. И оказался под прицелом стрелка в маске.

Пострадавший получил шесть огнестрельных ранений грудной клетки, но смог позвонить в полицию. Он был доставлен в больницу. Можно сказать, родился в рубашке…

А сотрудники уголовного розыска и Следкома принялись распутывать клубок – кто стрелял и какие были мотивы. Вскоре выяснилось – это разборки из-за собственности, стоимость которой составляет 500 млн рублей.

Пострадавший занимался бизнесом вместе с компаньоном. Затем решил выйти из дела и отсудил положенную ему часть стоимостью полмиллиарда. Компаньон с этим не согласился и решил расправиться с бывшим партнёром при помощи оружия. Для конспирации надел маску.

Но это ему не помогло. Оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения, установили круг общения пострадавшего. Узнали предысторию судебного имущественного спора. Так и вышли на след предполагаемого стрелка, 44-летнего жителя Анивского района, директора той самой фирмы, из учредителей которой вышел пострадавший. Установили, что подозреваемый живёт в двухэтажном коттедже, окруженном забором. Чтобы исключить опасные последствия, сотрудники уголовного розыска вызвали для подкрепления бойцов СОБРа (это подразделение между собой силовики называют «тяжёлыми»). Их экипировка помогла легко преодолеть забор. Подозреваемого в преступлении взяли без всяких эксцессов. С момента получения вызова до задержания прошло примерно пять часов.

После проведённого обыска в доме нашли и изъяли внушительный арсенал: два травматических пистолета, нарезное оружие, большое количество патронов, а также государственные регистрационные знаки и мобильные устройства, имеющие значение для следствия. По предварительным данным, в своего бывшего компаньона мужчина стрелял из пистолета, переделанного из травматического под боевые патроны.

Стрелка поместили под стражу, в отношении его возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Евгений АВЕРИН.