Двое сотрудников ГИБДД отмечены губернатором за находчивость и смелость

Валерий Лимаренко наградил сотрудников ГИБДД, которые вывели автоколонну во время циклона.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуации благодарственные письма губернатора получили Юрий Козубенко и Михаил Дока.

– Пришедший на Сахалин циклон стал серьезным испытанием для всех нас и показал, насколько сильные и мужественные люди живут на острове, готовые всегда прийти на помощь. Вы стали настоящими героями, в первую очередь, для людей, которых вывели из снежной бури, спасли им жизни. И сахалинцы, которые узнали об этом поступке, очень искренне благодарили вас в самых разных социальных сетях. Я присоединяюсь к ним. Рад, что в Сахалинское ГИБДД приходят на службу такие молодые люди. С высокой ответственностью и моральными принципами. Вы подаете отличный пример своим сослуживцам, – обратился к героям Валерий Лимаренко.

Глава регионами пожелал дорожным полицейским крепкого здоровья и успехов в работе.

Напомним, что 13 января, в разгар метели, заместитель командира 3-го взвода, старший лейтенант полиции Юрий Козубенко и инспектор ДПС, лейтенант полиции Михаил Дока вдвоем помогли вызволить из снежного плена автоколонну. На автодороге Троицкое – Новотроицкое при нулевой видимости сотрудники ГИБДД по очереди бежали перед машинами, показывая направление движения. Сменяя друг друга, офицеры были единственными ориентирами на протяжении четырех километров.

Коллеги отмечают безупречную работу новых сахалинских героев. Юрий Козубенко проходит службу с 2016 года. Сегодня он контролирует работу экипажей ДПС 3 взвода, обеспечивает безопасность дорожного движения на территории. На счету Юрия Сергеевича – ведомственные благодарности, грамоты от министерства внутренних дел Российской Федерации, Главка ГИБДД РФ, УМВД России по Сахалинской области.

Михаил Дока на службе с 2017 года. Он принимал участие в раскрытии восьми преступлений по статьям Уголовного кодекса РФ.