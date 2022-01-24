Власти признаются, что кардинально повлиять на проблему не могут – закон запрещает отстрел безнадзорных животных.

В минувшие выходные в Шахтерске Углегорского района от бездомных собак пострадали 4-летняя девочка и 6-летний мальчик.

Как сообщает местный телеграм-канал, в воскресенье, 23 января одна собака накинулась на гуляющую малышку, рвала ребенка за шапку и лицо. Прибежавшие на крик другие дети смогли отбить девочку и привели ее домой. Мать пострадавшей зафиксировала травмы и обратилась в полицию. Днем ранее бездомная собака покусала мальчика.

В мэрии сообщили, что вскоре на основании заключенного договора начнется отлов безнадзорных собак. Только вот руки отловщиков связаны законом: он предписывает всех пойманных животных после стерилизации возвращать в места их прежнего обитания. Чаще всего эта процедура лишь подстегивает агрессивность пса.

Активисты подсчитали – за весь прошлый год в районе отловили и стерилизовали 180 безнадзорных собак, а на улицах, по самым осторожным подсчетам, их более 500. Таким образом, миллионы бюджетных рублей тратятся впустую: две трети собак не проходит стерилизацию, и они спокойно размножаются.

Эдуард САМОЙЛОВ.