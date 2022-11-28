Двойная оплата

Хотелось бы снова поднять вопрос оплаты вывоза твердых коммунальных отходов в СНТ, то есть в садоводческих некоммерческих товариществах. Сегодня на многих участках садоводы живут круглый год, и для них вывоз мусора актуален. Но немало в СНТ и таких дачников, которые приезжают на участки только на время, и то не каждый день.

Они практически не производят мусора, но вынуждены платить наравне с другими. И ничего не попишешь – все решения в СНТ принимаются большинством и обязательны для исполнения всеми. Получается, что эти люди платят за мусор дважды: и по месту жительства, и по месту занятия земледелием. И чаще всего это неработающие пенсионеры, у которых невеликие бюджеты.

Например, я плачу ежемесячно в городской квартире более 300 рублей за вывоз мусора и более 800 рублей на даче за летний сезон. В других СНТ эта плата доходит до 1,5 тысячи рублей. Но это несправедливо! Если я весь день на участке, значит, не произвожу твердых коммунальных отходов дома; если не езжу на дачу, значит, не произвожу отходов там. Я не могу одновременно «выдавать» нормативные объемы и тут, и там.

Обиднее всего то, что, оплачивая вывоз ТКО, мы, дачники, наблюдаем, что в бункер, установленный около автобусной остановки, свозят мусор грузовыми машинами те, кто не хочет оплачивать услуги свалки. Куча умных граждан не платит за большущие объемы, потому что за все платят пенсионеры. Конечно, сторожа же к бункеру не приставишь!

Вот и получается, что истинные дачники бросают в эти бункеры только несколько пакетов за сезон, потому что все, что горит, сжигается на участке, нести мусор далековато, некоторые живут в километре от бункера или даже больше.

Можно заключить индивидуальный договор с управлением по обращению с отходами и платить за определенный объем, но дело в том, что объемов-то этих нет – так, мелочевка.

Как же быть? Что говорят по этому поводу специалисты в области коммунальных прав? Законно ли брать с граждан плату за вывоз ТКО в двух местах одновременно? И как обеспечить справедливость?

Николай МОКШИН, г. Южно-Сахалинск.