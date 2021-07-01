Двойники в интернете. Южносахалинец оплатил заказ на сайте и потерял деньги

17-летний юноша остался и без покупки – ноутбука, и без денег. Через браузер ввел в поисковой строке название магазина бытовой техники, выбрал понравившийся лэптоп и решил оформить доставку.

Несмотря на то, что сайт выдавал ошибку, ввел реквизиты своей карты (номер, срок действия, CVV-код, а также пришедший в смс-сообщении код). И перевел 12 тыс. рублей. Как выяснилось, он оплатил заказ товара на сайте-двойнике.

С виртуальной карты 33-летнего жителя Охи тоже уплыли деньги – более 31 тысячи рублей. Как выяснилось, несколько лет назад он открыл банковский счет, к которому была «привязана» виртуальная карта. С ее помощью он оплачивал покупки в сети интернет и осуществлял переводы.

Зайдя в онлайн-приложение банка, он обнаружил, что его виртуальная карта не отображается в приложении. При звонке на горячую линию ему сообщили, что она заблокирована банком в связи с подозрительными операциями. Оказалось, с его счета прошли 24 операции на разные суммы, которые он не проводил. При этом смс-сообщения о подтверждении не приходили, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Ольга КОЗЫРЕВА.