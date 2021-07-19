Двор за двором. В 37 придомовых территориях запланирован текущий ремонт на этой неделе

На 19 июля в областном центре отремонтировано 72 двора, устранено 4000 кв. метров дефектов асфальтового покрытия. Подрядные организации ежедневно отрабатывают новые дворовые территории.

Напомним, работа по приведению в порядок территорий дворов усилена в рамках поручений губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. До 1 августа все участки, где разрушения не превышают 30 процентов от общей площади (в остальных случаях требуется капитальный ремонт), будут отремонтированы.

В эту неделю ремонтные бригады работают по следующим адресам:

Байкальская, 10, 12, 3;

Крымская, 13, 28, 12;

Коммунистический проспект, 22;

проспект Мира, 153, 47, 47а;

Физкультурная 10, 12, 12а, 14, 18;

Авиационная, 78, 63, 74а, 61;

1-я Московская, 11, 13, 19, 21, 23, 25;

Пограничная, 58а;

Крымская 4, 16;

Чехова, 174;

Ленина, 321, 322, 323а, 325а, 329, 329а, 329б, 329.

Адресный перечень дворов, которые будут отремонтированы, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба мэрии.

Также актуальная информация с учетом корректировок и дополнений регулярно публикуется в СМИ, социальных сетях администрации города.

Виктор ГОРОДОВ.