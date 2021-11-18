Дворы без машин. В микрорайоне «Уюн» появится арендное жилье

«Уюн парк» – масштабный проект, расположенный в северной части Южно-Сахалинска. Он объединит жилую застройку, социальные и инфраструктурные объекты, а также общественные пространства. Здесь появятся средняя общеобразовательная школа и детский сад, физкультурно-оздо­ровительный комплекс, детская поликлиника, парк и бульвары. В числе объектов ЖКХ и энергетики – локальные очистные сооружения, котельная и электрическая подстанция. В рамках первого этапа первой очереди проекта возведут три жилых дома на 400 квартир.

Объекты планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2022 года.

На строительной площадке будущего жилищного комплекса побывал губернатор Валерий Лимаренко.

– Обеспечить сахалинцев и курильчан доступным и комфортным жильем – наша приоритетная задача. Совместно с финансовым институтом развития ДОМ.РФ в новостройках приобретем квартиры, которые будут предоставлены сахалинцам в качестве арендных. Необходимые объемы такого жилья сейчас уточняются, – отметил он. – Плата за проживание в арендных домах значительно ниже среднерыночной по региону. Как правило, квартиры в них предоставляют работникам социальной сферы.

При этом уже более 40 квартир в новых домах приобретено в рамках «Дальневосточной ипотеки» по субсидируемой за счет бюджета процентной ставке.

Всего в рамках реализации проекта «Уюн парк» планируется возвести 300 тысяч квадратных метров жилья – это более 7 тысяч квартир.

– Мы применяем в проекте стандарты ПИК – дворы без машин, стандарты комплексного благоустройства, входы в подъезд на уровне земли. Строительство идет в соответствии с графиком производства работ. В ближайшее время приступим к строительству второго этапа первой очереди застройки на 70 тысяч квадратных метров жилой площади, – подчеркнул вице-президент компании ПИК по региональному девелопменту Алексей Алмазов.

У регионального правительства амбициозная задача – вводить в эксплуатацию по 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Это около 7 тысяч квартир. Только реализуя проекты по массовой застройке, можно добиться снижения цен на жилье, сообщает пресс-служба.

На сегодняшний день на островах сформировано 370 перспективных участков под жилищное строительство. «Дальневосточные кварталы» могут появиться в Дальнем, Ново­александровске, Мицулевке. В Южно-Са­халинске планируется строительство микрорайона «Северный городок» на 12 тысяч квартир. Треть всего строящегося жилья на Сахалине и Курилах – арендное и социальное.

Ирина НОВИКОВА.