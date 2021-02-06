﻿Первым опробовал новый стандарт содержания придомовых территорий 25-й микрорайон областного центра. Оперативно и качественно расчищаемые от снега дворы уже порадовали южно-сахалинцев.

Положительную оценку действию нового регламента дал губернатор Сахалина, посетив один из образцовых дворов. По словам Валерия Лимаренко, в приоритете областных властей чистые и ухоженные городские дворы.

– Люди не хотят видеть горы снега и наледь, выходя из подъезда, – подчеркнул губернатор. – Поэтому внедряем стандарт зимнего содержания дворов, в теплое время года будет действовать летний.

На пяти участках, включающих 12 дворов, расчистка снега идет в строгом соответствии с графиком и регламентом, который дает четкие указания по проведению работ в различных погодных условиях: при выпадении осадков до 6 сантиметров, от 6 до 20 и более 20 сантиметров. Качество же уборки ежедневно контролируют мастера.

Изменились и условия работы дворников. Они получили спецодежду, весь необходимый инвентарь, а также удобные бытовые помещения. Более того, впервые на помощь дворникам пришла специализированная техника – роторы с автоматическими щетками и разбрасыватели противогололедных материалов. Это позволило сократить время уборки снега в 2-3 раза. Теперь она занимает менее трех часов.

Как отметил Валерий Лимаренко, положительный опыт важно тиражировать. Предполагается, что к середине апреля на новый регламент перейдут управляющие компании Южно-Сахалинска, обслуживающие 90 процентов городского жилфонда. В дальнейшем новый стандарт губернатор намерен распространить на всю Сахалинскую область.