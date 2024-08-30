Двух авиадебоширов сняли с направлявшегося из Хабаровска на Сахалин рейса

Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске сняли с направлявшегося на Сахалин самолета двух распивавших алкогольные напитки пассажиров. Об этом сообщили в транспортной полиции Дальнего Востока.

Мужчины пронесли алкоголь в салон при посадке на борт в Новосибирске, приземлившись в Хабаровске, решили его употребить. Командир воздушного судна и члены экипажа сделали замечание пассажирам, чтобы они прекратили противоправные действия в общественном месте. В ответ на это мужчины стали вести себя агрессивно, материться и продолжили распивать алкоголь. Командир судна принял решение отстранить правонарушителей от полета.

В отношении мужчин были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство, распитие алкогольной продукции в запрещенных федеральным законом местах и за неповиновение законным требованиям командира воздушного судна.

(ТАСС.)