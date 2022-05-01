Двухколесный тренд. Велосипедистам становится комфортнее ездить по Южно-Сахалинску

С увеличением дневной температуры растет и количество велосипедов на улицах областного центра. По расчетам мэрии, в их полку в нынешнем году прибудет благодаря усовершенствованной велоинфраструктуре города.

Растущая доля

В частности, соединились между собой отведенные полосы на улицах Комсомольской и Компроспекте. Да и в целом протяженность дорожек для двухколесного транспорта увеличилась. Набирает обороты прокат велосипедов с электроприводом. Для их подзарядки расширится сеть «заправок».

К уже имеющимся велополосам и велопарковкам добавятся новые. Как известили в мэрии, в этом году обустроят дорожки для велосипедов с двух сторон улицы Комсомольской – на отрезке от Емельянова до Пуркаева. Появятся велопереезды через перекрестки. Немаловажно, что велодорожки сделают из пластика с противоскользящим покрытием. Такую же инфраструктуру для двухколесного транспорта планируют обустроит на улицах Антона Буюклы и Павла Леонова. Есть намерения разместить их в Дальнем. Сейчас эти предложения согласовывают с ГИБДД, а затем с ними ознакомят общественность.

Кроме того, в этом году должны появиться 400 новых велопарковок, а также три велогаража на 32 места каждый. Такие скрытые конструкции дадут гарантию аккуратного хранения и парковки.

Все это говорит в пользу того, что эти средства передвижения набирают популярность в областном центре. За ними будущее, этот тренд прослеживается на протяжении нескольких лет, отмечает Василий Вишневский, руководитель АНО «Центр развития городской среды» (ЦРГС). Летом, по его словам, в Южно-Сахалинске насчитывается порядка 5 тысяч велосипедистов, это процента полтора от всего населения. Но возможно, это количество и больше, потому что надо разделять тех, кто на двух колесах ездит только на работу, и тех, кто передвигается на них постоянно.

Пока еще нет совершенной методики оценки. Запущен агрегатор Велогород Онлайн, где за точку отсчета приняты 2020 – 2021 годы. Через приложение он позволяет видеть, сколько человек участвуют в движении и каковы здесь тенденции.

Но уже сейчас можно сказать, что увеличилось количество любителей ездить на велосипедах зимой. В прошлом году их было девять, сейчас только среди участников программы зимней велоакции «Велостимул» уже 30.

– Наверняка, для многих это нонсенс – по снегу и льду перемещаться на двух колесах, – говорит Василий Вишневский. – На самом же деле это заблуждение. По собственному опыту могу сказать, что при такой езде замерзаешь меньше, чем когда идешь пешком.

Даже имея обычную, нешипованную резину, падаешь редко. Надо просто соблюдать осторожность. Ну и наконец, велосипед проедет там, где после заносов не проедет автомобиль. Понимаете, многие жители просто не осознают тех преимуществ, которые есть у двухколесного средства передвижения в той или иной ситуации. Надо просто попробовать. На это тоже не сразу решаются. А потом очень удивляются результатам и недоумевают – почему я раньше до этого не додумался!

По мнению руководителя ЦРГС, доля активных пользователей велосипедов должна составлять в областной столице 5 – 9% от всего населения. Тогда Южно-Сахалинск достигнет уровня других городов мира, где велосипедная инфраструктура стала неотъемлемой частью улично-дорожной сети и позволяет оптимизировать движение. Уйдет на это лет 15, может быть, и больше, но в таких вопросах никогда не нужно торопиться.

Возможность выбирать

Главная задача здесь – не пересадить весь город на велосипеды, а дать возможность выбора средства передвижения. Чтобы люди увидели – в одну точку проще добраться на личном автомобиле, в другую – на двух колесах. Понятное дело, для этого должна появиться соответствующая инфраструктура.

– К процессу формирования новой сети мы привлекаем детей, – говорит Василий Вишневский. – Например, разработкой парклета возле Дома торговли занимались учащиеся школ города из «Кванториума». Теперь это не только место, где можно припарковать двухколесный транспорт, но и место отдыха для гуляющих в сквере рядом, элемент дизайна.

А еще он обеспечивает видимость пешеходного перехода напротив лестницы к Дому торговли. Раньше он там был, потом его убрали, сейчас планируем его восстановить. По проектам школьников появилось также несколько велопарковок. Меня это радует, потому что дети начинают понимать – город, где они живут, это место для самореализации. Они видят, что их идеи востребованы.

Поэтому, повзрослев, они, в отличие от многих нынешних взрослых, поймут, что у них есть выбор передвигаться тем способом, который удобнее. Глядя на них, и старшее поколение придет к такому пониманию и оценит всю пользу и удобство велосипедной инфраструктуры.

Дорожки культуры

С этим транспортом есть определенная ясность. Но в последние годы у нас появилось много самокатов, гироскутеров, моноколес, все они имеют общее название «средства индивидуальной мобильности», или СИМы. Можно заметить определенное столкновение интересов их владельцев с велосипедистами и даже автомобилистами. В Правилах дорожного движения (ПДД) нет такого определения, как СИМ, нигде не прописано, где можно ездить, где нельзя. В результате они появляются и на велодорожках, и на тротуарах, и на проезжей части. А тот же сигвей может развивать скорость под 60 км/час. Нетрудно представить, какие будут последствия, если этот транспорт не разъедется с пешеходом или автомобилем. Какие меры здесь можно предпринять?

– По этому направлению уже вносят изменения в Правила дорожного движения, сейчас процесс близок к финалу, – пояснил Василий Вишневский. – Думаю, окончательные формулировки появятся этим летом. Там будут прописаны ограничения по скорости для этого нового вида транспорта. В Москве, я знаю, не стали ждать корректировок ПДД, а ввели ограничения скорости средств индивидуальной мобильности в определенных зонах, где находится много людей. В столичных прокатах давно уже перепрограммируют самокаты и другой подобный транспорт, чтобы он развивал скорость не более 25 км/час.

Если говорить о разделении потоков велосипедистов, владельцев моноколес, сигвеев и самокатов, то можно говорить о развитии культуры езды и самоорганизации владельцев СИМов и велосипедов. Тут, по выводам специалистов «Центра развития городской среды», уместна аналогия с велодорожками на пешеходных участках. Когда года три назад тротуары города стали разделять разметкой – одна часть для движения велосипедов, другая для пешеходов, – поначалу на нее мало обращали внимания.

Но за это время потоки, можно сказать, пришли к консенсусу: пешеходы понимают, что дорожка с нарисованным велосипедом предназначена не для них. И даже если они идут по ней, то воспринимают как должное, что приоритет здесь у двухколесного транспорта. Горожане поняли, что такое разделение потоков не приводит к ущемлению чьих-то прав – разметка сделана с соблюдением нормативов, места хватит всем.

Конечно, периодически можно столкнуться с неуважением: едет велосипедист по дорожке, начинает сигналить и всем своим видом показывает, что он тут главный, все ему должны уступать. Но сейчас это единичные случаи, а не тенденция, большинство ведет себя по-другому, убежден Вишневский. Идет мама с коляской по велодорожке – ничего страшного, объезжают, не высказывают никаких претензий. Аналогично выстроятся отношения между владельцами велосипедов и СИМов.

Велосипедное движение в городе развивается, значит, без взаимного уважения к другим участникам движения никак не обойтись. А городская власть вместе с ЦРГС приложит все усилия, чтобы создать условия для выбора наиболее подходящего способа передвижения.

Евгений АВЕРИН.

Справка

Велогаражи в Южно-Сахалинске намечают разместить на привокзальной площади, в Дальнем и в районе пересечения улиц Горького и Пуркаева.