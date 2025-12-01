Двустворчатых моллюсков измерили, взвесили и отпустили в заливе Анива

Туристы, бывавшие на Дальнем Востоке, ценят морской гребешок как деликатесное блюдо или источник белка. Сахалинцы знают о нём больше: последние десятилетия моллюск стал объектом незаконного варварского промысла, серьёзно сократившего гребешковое поголовье у наших берегов… Но есть и другой подход к ценному придонному обитателю – в заливе Анива уже сегодня выращивают моллюсков как сельскохозяйственных животных.

Под защитой Тараная и Урюма

Убежав из анивского села Таранай на юг – в сторону реки Урюм и мыса Крильон, – через километр грунтовая дорога минует мост через речку Лозинку и немного прижимается к морю. Между пологих жёлто-серых дюн ближе к берегу собрался обычный, на первый взгляд, рыбацкий стан. В нём пара жилых вагончиков, несколько складов и подсобок да защищённая от ветра кухня-столовая. Под открытым небом стоят несколько грузовиков, лодки и кунгасы, на носу одного из них длинная грузовая стрела.

Прибрежное хозяйство защищают в числе прочего два белых пса, крупных, но дружелюбных. Мы быстро познакомились и подружились: одного зовут Таранаем, а другого Урюмом. Четвероногие охраняют базу сахалинской компании «Дайвер ЮК», которая уже несколько лет занимается в заливе Анива выращиванием морского гребешка.

20 ноября учёные и сотрудники Росрыболовства провели здесь бонитировку морского гребешка – проверили наличие и оценили состояние молодых моллюсков, которые целое лето росли в мешках-коллекторах, развешанных на морском участке. Для этого из воды извлекли несколько коллекторов, в которых личинки двустворчатых обитателей залива отращивали себе прочные убежища-раковины.

Кто ставит оценку моллюскам?

Компания «Дайвер ЮК», базирующаяся у Тараная, специализируется на марикультуре. Это одно из направлений современного сельского хозяйства, суть его заключается в выращивании гидробионтов (растений или животных) в морской воде.

Арендованный участок — «морское пастбище», на котором набирает вес гребешок, — от базы «Дайвер ЮК» отделяют несколько километров солёных волн залива. Чтобы предъявить комиссии выращенную молодь, морские «аграрии» КамАЗом стащили лодку с песчаного берега, протолкнули её через упрямый прибой. Почувствовав свободную воду под килем, лодка рычит мотором и уносит экипаж и водолаза куда-то на юго-восток, быстро скрываясь из поля зрения.

Мы с оценочной комиссией остаёмся на берегу — ждать водолаза с молодыми гребешками, греться чаем в столовой и разговаривать о сахалинской марикультуре.

Отраслевую науку среди моих собеседников представляли учёные Сахалинского филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (СахНИРО). В качестве контролирующего органа в бонитировке участвовали сотрудники Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (СКТУ). Здоровье гребешков готовился оценить ветеринарный врач анивской станции по борьбе с болезнями животных. Районную власть представляла консультант отдела экономики Ольга Никандрина.

Видишь звезду – прячься в мешок!

В этом году компания «Дайвер ЮК» выставила в море 20 «централок» — длинных толстых канатов, укреплённых на дне. К этим «хребтинам» были привязаны 13 тысяч коллекторов, в которые собираются личинки морского гребешка. Этого добра в заливе в сезон нереста достаточно. В среднем, как утверждают открытые источники, самка приморского морского гребешка (Mizuhopecten yessoensis) в первые месяцы лета вымётывает 20 – 30 миллионов яиц!

После оплодотворения в морских волнах качается личинка, не вырастившая раковину. Она старается зацепиться за водоросли — здесь-то и пригождается коллектор — обычный сетчатый мешок, похожий на те, в которых сахалинские земледельцы обычно перевозят картофель.

Ячейки коллекторной сетки величиной 3 – 5 мм. Этого достаточно, чтобы личинка морского гребешка просочилась внутрь и спокойно отращивала раковину, не опасаясь врагов, самым красивым из которых является морская звезда. Утверждают, что три морские звезды, пробравшись в садок или коллектор, могут уничтожить 500 – 800 особей гребешка размером 5 – 10 мм.

Добывать нельзя, выращивать!

У гребешка есть ещё один враг – браконьер. В сообщениях сахалинских СМИ в этом году этот двуногий хищник фигурировал несколько раз. Журналисты указывали финансовые оценки ущерба – от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Схема «разбоя» типовая: вооружённые аквалангами злоумышленники на резиновых лодках выходят в залив Анива, собирают моллюсков и тут же чистят их, чтобы не тащить на берег лишний груз.

В 2022 году правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утверждённые приказом федерального минсельхоза, запретили в заливе Анива добычу морского гребешка. Но запрет содержит оговорку: «за исключением рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства)».

Это исключение даёт законные основания для деятельности в заливе нескольких компаний, выращивающих гребешок. О том, как обстоят дела в этой части сельского хозяйства Сахалинской области, следует говорить предметно и отдельно. Пока же давайте вернёмся на берег залива Анива у села Таранай, где учёные СахНИРО, специалисты СКТУ, станции по борьбе с болезнями животных и администрации Анивского округа ждут, пока лодка привезёт с морского «пастбища» водолаза с мешками-коллекторами…

Счёт открыт

Из волн залива Анива в оранжевом прорезиненном костюме выходит специалист лаборатории аквакультуры беспозвоночных и водорослей. Девушка брала пробу воды. Её коллега возится на песке с оборудованием.

– Ну и какой результат? – спрашиваю учёных.

– Тридцать, – серьёзно отвечает парень. – Для воды у берега нормально.

Скорее всего, речь идёт о солености… Из вернувшейся с морского участка лодки рабочие «Дайвер ЮК» перегружают сетчатые мешки в большой синий пластиковый контейнер. Машина везёт груз к отдельному помещению, где на большом дощатом столе комиссия расставила весы, пластиковые тазы и ванночки. Стараясь не путаться под ногами, разглядываю мешки: в них полно гребешков, маленьких, немногим больше ногтя большого пальца!

Специалисты разрезают один из коллекторов, пересыпают содержимое в таз, откуда перекладывают молодь морских обитателей в ванночки и начинают взвешивание, измерение и пересчёт. Учёным то и дело попадаются молодые трепанги, их откладывают отдельно в ванночку с морской водой. Гидробионты (морские организмы) во время подсчёта держат в родной среде, так как после бонитировки и трепанги, и молодые гребешки отправятся домой – на дно залива Анива.

Морское стадо нагуливает вес

Бонитировка растянулась на несколько часов – чтобы определить количество молоди, комиссия пересчитывала гребешковую молодь во всех пробных мешках, измеряя и взвешивая каждого. Затем вывела средние показатели веса и количества моллюсков, выросших в коллекторе.

В прошлом году марикультурная компания «Дайвер ЮК» на морском участке площадью в 570 га в одном мешке в среднем вырастила 176 гребешков. Судя по общему количеству коллекторов, указанному в акте, в 2024 году в залив Анива выпустили больше двух миллионов ценных гидробионтов. Это значит, что в 2027 году морские аграрии получат право извлечь из воды больше тридцати тонн моллюсков. А если гребешки проживут в заливе четыре года, «Дайвер ЮК» сможет извлечь больше 35 тонн этого сырья для деликатесных блюд!

В 2025 году, по словам довольного представителя компании, молоди выращено как минимум в два раза больше. Ещё через два года моллюски успеют отнереститься и будут добыты с морского дна водолазами. Специалист «Дайвер ЮК» рассказал, что в ближайших планах предприятия стоит строительство завода. Если у сахалинцев всё получится, возле Тараная вырастет полноценное производство по переработке моллюсков. А там, глядишь, оживёт, зашевелится – в законном поле! – и всё побережье до мыса Крильон.

Залив больших надежд

Развитие марикультурных хозяйств на Сахалине кажется ближайшей перспективой и по возросшему вниманию к этой части сельского хозяйства со стороны властей и общества. В этом году на конкурсе школьных агростартапов, проводимом при участии Россельхозбанка, таранайские старшеклассницы Милена Панкратова и Валерия Протасеня защищали проект марикультурного производства в школьном агроклассе. Это производство школьницы проектировали вместе с отделом образования Анивской администрации – такое поручение чиновникам дала глава муниципалитета Светлана Швец.

По словам руководителя Анивского района, местная власть будет создавать условия для формирования на берегах залива целого марикультурного кластера, который объединит образование, готовящее кадры, туризм и собственно выращивание моллюсков. Сейчас команда Светланы Швец планирует эту работу – очень важную для будущего прибрежных сёл.

У новой растущей части сельского хозяйства в островной области появились и проблемы. О них следует поговорить отдельно, а пока можно выделить две важнейшие: 1) государство, поддерживающее растениеводство и животноводство, не спешит подпирать марикультуру финансами или другой помощью; 2) профильные министерства и депутаты всех уровней пока не проработали нормативную базу…

Но, надышавшись свежим морским воздухом на берегу у Тараная, я очень хочу верить, что у выращивания морских гребешков, ламинарии и трепанга в заливе Анива и на других берегах родного острова есть реальные перспективы.

Николай ШЕЛЕПОВ.