Дзюдоист Максим Пивоварчик завоевал бронзовую медаль VIII Игр «Дети Азии»

В Якутске начались состязания по дзюдо в рамках VIII Игр «Дети Азии». В первый соревновательный день на татами юниоры боролись в трех весовых категориях, а юниорки – в двух.
В весе до 50 кг Дальневосточный федеральный округ представлял воспитанник сахалинской школы самбо и дзюдо Максим Пивоварчик (тренер Олег Богданов). Соперниками были восемь спортсменов.
В первой схватке островитянин сломил сопротивление борца из Якутии. В следующей стадии сахалинец проиграл Мохаммеду Рустамли из Азербайджана, который в итоге завоевал серебряную медаль.
Поражение отправило Пивоварчика в утешительные схватки. Здесь он нанес поражение Глебу Кондратовичу из Республики Беларусь и стал обладателем бронзовой медали, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.
Медалисты в весе до 50 кг:
Золото – Хушнудбек Бурхонов (Узбекистан);
Серебро – Мохаммед Рустамли (Азербайджан);
Бронза – Максим Пивоварчик (ДФО) и Магжан Жолдасбек (Казахстан).
Это уже третья медаль сахалинских спортсменов на VIII «Детях Азии». Ранее Виктория Беляева завоевала серебряную награду в тхэквондо, а Кира Яблочникова – бронзовую в художественной гимнастике.
Фото: международный пресс-центр Игр «Дети Азии» 2024.