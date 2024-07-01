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Дзюдоист Максим Пивоварчик завоевал бронзовую медаль VIII Игр «Дети Азии»

В Якутске начались состязания по дзюдо в рамках VIII Игр «Дети Азии». В первый соревновательный день на татами юниоры боролись в трех весовых категориях, а юниорки – в двух.

В весе до 50 кг Дальневосточный федеральный округ представлял воспитанник сахалинской школы самбо и дзюдо Максим Пивоварчик (тренер Олег Богданов). Соперниками были восемь спортсменов.

В первой схватке островитянин сломил сопротивление борца из Якутии. В следующей стадии сахалинец проиграл Мохаммеду Рустамли из Азербайджана, который в итоге завоевал серебряную медаль.

Поражение отправило Пивоварчика в утешительные схватки. Здесь он нанес поражение Глебу Кондратовичу из Республики Беларусь и стал обладателем бронзовой медали, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Медалисты в весе до 50 кг:

Золото – Хушнудбек Бурхонов (Узбекистан);

Серебро – Мохаммед Рустамли  (Азербайджан);

Бронза – Максим Пивоварчик (ДФО) и Магжан Жолдасбек (Казахстан).

Это уже третья медаль сахалинских спортсменов на VIII «Детях Азии». Ранее Виктория Беляева завоевала серебряную награду в тхэквондо, а Кира Яблочникова – бронзовую в художественной гимнастике.

Фото: международный пресс-центр Игр «Дети Азии» 2024.

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