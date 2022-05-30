«Я уже не рыбацкий сейнер – звездолет стрелокрылый веду…» 85 лет классику сахалинской литературы

В Невельской центральной районной библиотеке прошла поэтическая акция, посвященная юбилею писателя, поэта и драматурга Михаила Финнова (1937 – 1989 гг.) – члена Союза писателей СССР, первого лауреата премии Сахалинского фонда культуры. Он известен своими стихами о море и разработкой чеховской темы.

В этом портовом городе его считают родным, ведь когда-то писатель учился в местном мореходном училище. Нынешние курсанты и старшеклассники читали стихи Михаила Петровича у стелы с его барельефом, установленной во дворе школы № 3, рассказывали интересные факты из его биографии.

Памятник писателю выдержал сильное землетрясение 2007 года, его только перенесли на другое место. Так и сам Финнов многое пережил, и эти впечатления сформировали его, как человека: Одесса, где он родился, Урал – эвакуация, школа музыкантских воспитанников, Германия – армейская служба. Но всегда сохранял фирменное одесское чувство юмора. И наконец, Сахалин – главная часть его биографии. Здесь он стал рыбаком – десять лет в море и творческой личностью. Энергия океана наполняет его прозу и поэзию.

Если во времена Чехова, которого он боготворил, о нашем каторжном тогда острове говорили «вокруг вода, посредине беда», для одессита Финнова Сахалин явился местом силы, где его талант полностью раскрылся. Михаил Петрович вышел на простор художественного океана мечты на корабле по имени Сахалин, взяв на борт любимых героев, друзей и читателей.

…Я вращаю штурвал на звезду. И в тумане предутреннем, сером, Я уже не рыбацкий сейнер – Звездолет стрелокрылый веду… (М. Финнов).

Кажется, что он не умер, а ведет свой звездолет где-то на Млечном пути. Душа его в вечности, а на земле осталась память об этом удивительном человеке.

Невельский краевед и журналист Игорь Орехов в своем выступлении говорил о масштабе личности Финнова, о его многосторонних творческих интересах и внес предложение назвать его именем центральную районную библиотеку, где работает выставка произведений автора.

В Долинской библиотеке также действует такая экспозиция. Кстати, в Долинском районе в избушке, которую Финнов прозвал «Простоквашино», в 80-е годы он, например, написал пьесу «Кимоно» по чеховской теме, которая, к сожалению, так и не была поставлена, а также создал ряд других произведений.

Избушка развалилась в самом конце 90-х, но остались книги писателя Финнова, хранящие тепло его «просахалиненного сердца». Напомню, что Чехов после поездки на наш остров писал, что его творчество «просахалинено». Теперь в истории и литературе их имена связаны навсегда. Недаром Михаила Финнова называют морским романтиком с чеховской душой.

Виктор КОВАЛЕВ.