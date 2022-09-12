«Единая Россия» снова впереди. В регионе подведены предварительные итоги выборов депутатов Сахалинской областной думы

Валерий Лимаренко поблагодарил сахалинцев и курильчан за участие в выборной кампании.

– Забота, защита и уважение – самые главные ориентиры в работе властей. Я один из первых утром 9 сентября посетил избирательный участок, проголосовал и заодно посмотрел, как все организовано. Хочу сказать слова благодарности избирательной комиссии, общественным наблюдателям, волонтерам и всем, кто обеспечивал безопасность, открытость и легитимность выборов. Искренне рад, что у нас в регионе не зафиксировано серьезных нарушений. И свою роль в этом, безусловно, сыграл Центр общественного наблюдения, где представители всех партий, журналисты, общественники, активные граждане могли в режиме реального времени следить за ходом голосования.

Глава региона также добавил, что мировое развитие сегодня идет на Восток – к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, и Сахалинская область находится здесь на первой линии.

– Люди, которые живут и работают на Сахалине и Курилах, участвуют в важных исторических событиях. На фоне того, как бизнес вкладывает деньги в развитие производств, власть должна заботиться о людях. Там, где позаботятся лучше о своих жителях, там и будет главный прорыв экономический, – подчеркнул губернатор.

Мэр Южно-Сахалинска и секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Сергей Надсадин также поблагодарил горожан за активную гражданскую позицию.

– Было важно организовать работу участковых избирательных комиссий, чтобы людям было удобно проголосовать и чтобы вся кампания прошла честно и легитимно. Южносахалинцы – люди очень требовательные – ставят нам высокую планку в части содержания города. Но, вместе с тем, когда их наказы выполняются, люди отдают свои голоса за кандидатов, которые ведут конструктивную работу и верны своему слову, – прокомментировал Сергей Надсадин.

Председатель Сахалинской областной думы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Хапочкин отметил, что для парламентариев важно работать в команде и постоянно общаться с людьми.

– Проект «Забота. Защита. Уважение» – это прямой контакт с сахалинцами и курильчанами. Мы слышим массу наказов – по социальной газификации, мерам поддержки, аварийному жилью – и берем их в работу. Нужна максимальная обратная связь, люди ценят внимание к проблемам. Пока еще идет подсчет голосов, но уверен, что политическая палитра в областной думе будет разнообразной, чтобы работа велась конструктивно и эффективно, была направлена на развитие Сахалина и Курил и России в целом. Спасибо нашим волонтерам, избирателям и всем причастным за поддержку, – сказал Андрей Хапочкин.

Напомним, выборы в региональный парламент проходили в течение трех дней, с 9 по 11 сентября. На Сахалине и Курилах в эти дни работали 306 избирательных участков.

По словам главы областного избиркома Виктории Черкасовой, выборы в регионе прошли открыто и прозрачно. За голосованием следили около тысячи наблюдателей от политических партий и общественных движений. Системами видеонаблюдения, работающими в круглосуточном режиме, были снабжены все избирательные участки и территориальные комиссии на Сахалине и Курилах.

Предварительные итоги прошедшей выборной кампании