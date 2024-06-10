Понедельник, 10 июня, 2024
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«Единая Россия» выдвинула Валерия Лимаренко кандидатом на должность губернатора

Фото: https://er.ru/

Решение принято на основании итогов тайного голосования на региональной партийной конференции, которая прошла 10 июня в Южно-Сахалинске.

– «Единая Россия» – ведущая политическая сила в стране и островном регионе. Наша главная цель – забота о людях. Хочу отметить, что в целом сделано много. Но не все проблемы ещё решены. Нам нужно работать ещё более эффективно, в тесном взаимодействии с жителями области. Наши программы и проекты должны дополняться в соответствии с запросами людей, — сказал секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Валерий Лимаренко.

Выборы в Сахалинской области назначены на 8 сентября 2024 года. Помимо губернаторских выборов в этом году пройдёт ещё несколько избирательных кампаний муниципального уровня: депутатов городской думы города Южно-Сахалинска,  Невельского и Ногликского городских округов.

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