Ее «Белая сирень»

Мы получили электронное письмо из Москвы от композитора, поэта и вокалиста Анны Жунёвой. Родилась она в Углегорске. В тринадцать лет на сцене РДК «Октябрь» дебютировала как ав­тор-исполнитель. Через два го­да девяти­клас­сница победила на районном и областном этапах «Турнира бардов» среди взрослых. Лауреатом этого фестиваля Жунёва становилась и в 20 лет, и в 24 года. Ее песни и сейчас поют земляки, российские барды, туристы-романтики.

На Сахалине Анна сотрудничала с певцом и композитором Артуром Дорошенко, выступала с трио Сумишевских – Ярославом, Валерием, Александром, а также с другими известными на островах исполнителями.

2 марта 2000 года в Углегорске после оттепели закружила пурга, город превратился в каток. Анна со сломанной ногой находилась на больничном. Непогода и вдохновила ее написать песню «Зима на Сахалине». Впервые она прозвучала в Чехов-центре на губернаторском концерте. В том же году песня стала лауреатом областного фестиваля, ее часто транслировало «Радио Сахалин».

Анна была солисткой сахалинского эстрадно-симфонического оркестра под управлением дирижера и саксофониста Он Мен Чуна. Выступала на концертах в родном Углегорске и Южно-Сахалинске. Она – лауреат фестивалей «Приморские струны», «Питер ФМ», «Новая волна-2004», член жюри многих всероссийских конкурсов и фестивалей.

В 2006-м Анна уехала в Москву, где состоялась ее встреча с легендарными ведущими программы «В нашу гавань заходили корабли» Эдуардом Успенским и Элеонорой Филиной. Редакторам и ведущим программы понравилась песня Жун¸вой «Белая сирень». И она прозвучала 8 мая 2007 года на всю сетку вещания «Радио Россия».

– После эфира телефон разрывался от звонков со всей страны, отклики и поздравления были даже из Америки и Англии, – вспоминает Анна. – Учителя пятой школы Углегорска и те отозвались.

С того момента сахалинка стала постоянной участницей программы «В нашу гавань заходили корабли». Она с удовольствием работала с виртуозом-пианистом Дмитрием Петровым, гитаристом и автором-исполнителем Юрием Бадалом. Высоко оценили творчество Анны Владимир Дашкевич, Валерий Леонтьев. С 2006-го она сотрудничает с клубом Олега Рождественского «Неформальное братство», выступает на одной сцене с известными исполнителями.

В 2012-м Жунёвой предложили возглавить международный клуб авторской песни «Твердь», основанный Сергеем Матвеевым, Александром Хегаем, Сергеем Никитиным и другими знаменитостями. В том же году ее пригласили поучаствовать в программе «Большая перемена» на НТВ.

Похоже, не зря островной художник-фотограф Юрий Андрущенко называл землячку «сахалинской Анной Герман». Главный педагог по вокалу «Большой перемены» Марина Полтева после прослушивания Жунёвой предложила ей представить песню Анны Герман «Эхо любви». Риск был велик. После Герман никто не исполнял эту сложнейшую песню на центральных каналах.

После эфира на НТВ у Анны сгорел телефон от входящих, а в соцсетях неделю висела табличка: «Зай­дите позже, у вас превышен лимит сообщений». По итогам шоу номер Жун¸вой стал самым популярным у зрителей и пользователей интернета. А композитор Игорь Корнелюк написал сахалинке: «Это было музыкально. Молодец!».

Три года назад Анну по рекомендации отдела поэзии сайта Стихи.ру приняли в российский Союз писателей. На этом сайте опубликовано более 900 ее произведений. Сейчас издательство «Делибри» готовит к выпуску сборник стихов и текстов песен Жунёвой.

Лидия Козлова – автор песни «Айсберг», вдова поэта Михаила Танича – после прочтения стихотворения «А мы с тобой не налюбились», посвященного последним минутам жизни Танича, сказала Анне: «Вы – мастер, все на своем месте».

Ее стихи, посвященные Сахалину, Углегорску, островной природе и погоде, опубликованы в альманахах и сборниках областной универсальной научной библиотеки. Диски с записями песен представлены в краеведческом отделе библиотеки и в Углегорском краеведческом музее.

Голос и манеру вокального исполнения Анны часто сравнивали с молодой Пугачевой, Толкуновой, Сенчиной, Герман, Кристалинской. Сахалинка исполняет песни всех этих прославленных певиц в новом проекте «Только голос». И при всем при том сохраняет свою самобытность. В этом году исполняется 30 лет ее творческой деятельности.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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