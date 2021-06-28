Ее картины то вспыхивают золотом осени, то утопают в весеннем пробуждении. Персональная выставка члена Союза художников России Надежды Троегубовой

В областном художественном музее развернута персональная выставка члена Союза художников России Надежды Троегубовой.

В экспозиции представлено более 40 живописных произведений из мастерской художника и фондов музея. Это пейзажи с 1990-х годов по настоящее время – своеобразный путевой дневник, запечатленный на холсте кистью настоящего мастера.

Бывая в творческих поездках по России, она черпает в них вдохновение, создает удивительные по красоте этюды, на основе которых впоследствии пишутся картины.

Таково ее сочное полотно «Иван-чай цветет» (2002). Работа полна жизни, оптимизма, радости и добра.

Или роскошная по цвету, жизнеутверждающая картина «Маки Сахалина» (2006), где горячее небо сыплет солнечным дождем в море, а лучи солнца играют лепестками цветов, обдавая зрителей тонким ароматом сахалинского лета.

Удивительна и прекрасна в своей изысканной простоте «Зима в поселке Бамбучки» (2013), где на переднем плане среди охристой травы, кое-где покрытой легким снегом, возвышаются на стройных стеблях величественные медвежьи дудки. В них столько достоинства и красоты, что хочется на мгновение стать частью этого пейзажа и ощутить всю гармонию жизни, земли и неба.

Символична и философски осмыслена композиция «Ягодники» (2013). В центре холста – два дерева, две судьбы. Их объединяет живописный ковер зрелых красных ягод. Одно дерево – в расцвете жизненной силы, другое – измененное временем, ветрами и ненастьем. На нем нет ни одного листа. Но его корни в свое время дали побеги, ставшие молодыми деревьями. Они окружили своей зеленью исполина, скрасили его серые будни: жизнь продолжается.

В работах «Птичий базар» (2011), «Вечереет» (2013), «Свиристели прилетели» (2012) господствует жизнь, полная света, воздуха и птичьего гомона.

В картине «Тишина на реке Найба» (2015) волны омывают выступающие над водой столбики старого моста. На них разместились чайки. Полотно цепляет своей кажущейся простотой, в которой разлита трепетная любовь автора к Сахалину, к его водным просторам, берегам, сопкам, небу и ко всему живому на острове – деревьям, цветам и птицам.

Но не только природу Сахалина отразила Надежда Троегубова. На выставке есть пейзажи Камчатки, Байкала, Хакассии, Алтая, где художник побывала с творческими поездками. Жажда новых впечатлений ведет мастера на поиски самых потаенных мест в природе.

«Надежда Викторовна! Ваше творчество дарит людям радость. Красота ваших картин помогает пережить жизненные невзгоды и потери. Очень люблю ваши «Маки», «Ирисы»… Сахалин – главный источник вдохновения», – написала в книге отзывов выставки одна из посетительниц музея.

И с этой оценкой нельзя не согласиться. Работы художника действительно добрые, радостные, полны жизни и оптимизма. Окунитесь и вы в красочный, изумительный мир природы, представленный в картинах Надежды Троегубовой.

Людмила БЕРКОВИЧ.

Справка

Надежда Троегубова родилась в г. Кемерово в 1958 г. Окончила Кемеровское художественное училище, затем Дальневосточный педагогический институт искусств

(г. Владивосток). В 1981 г. переехала на Сахалин. С 1997-го преподает на кафедре дизайна Сахалинского колледжа искусств. Ее выпускники ярко заявляют о себе, побеждают на творческих конкурсах, находят свой путь в сфере искусства. Надежда Троегубова – постоянная участница различных выставок.