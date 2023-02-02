Ее сахалинское небо

Наталья Пчелинцева – ведущий библио­граф Алек­санд­ровск-Са­ха­линской центральной районной биб­лиотеки. С ранней юности пишет стихи и песни. В поселке, где она росла, не было музыкальной школы, но в семье любили музыку. Дед играл на баяне, гитаре, мандолине, фортепиано. Дома были все эти инструменты, и на них понемножку играли все родственники.

Свою первую песню, как говорит Наталья, она написала на спор – и пошло… Сейчас уже и стихи без музыки не пишутся.

Более двадцати лет назад музыка связала ее с будущим супругом. Вот как об этом рассказала Наталья:

– Я училась в педагогическом колледже, пела. А при библиотеке, где работал Евгений, тоже была вокальная группа, которой требовалась солистка, и меня позвали. С тех пор мы вместе. При библиотеке есть студия звукозаписи «Стереофоник». Сюда к Евгению приходят местные ребята, приезжают авторы-исполнители из других районов. Как звукооператор и гитарист он помогает им и меня в творчестве поддерживает. У нас записано около десятка композиций.

Как оказалось, одну из них – «Небо мое», которую мы сегодня представляем в проекте, – Наталья Пчелинцева написала в 2007 году специально для фестиваля авторской песни «У Трех Братьев». Была идея передать в ней настроение людей, которые уехали с Сахалина, но скучают по острову и иногда возвращаются сюда. Евгений аккомпанировал жене на гитаре.

Тогда за эту работу жюри присудило Наталье диплом лауреата фестиваля и за авторство, и за вокальное исполнение.

– Я не могу не петь. Это как жить, как дышать, – говорит Пчелинцева. Она – лауреат и дипломант различных фестивалей и конкурсов, таких, как «Роза островных ветров», «Белая черемуха», посвященного творчеству Анны Герман, «Звезды нас ждут», участница проекта «Города России».

– Когда я стала работать со своими песнями в новом формате, с профессиональным композитором и аранжировщиком Олегом Ивановым, то Евгений стал искать возможности, где еще можно показать мои песни, – рассказала Пчелинцева. – На цифровых площадках он нашел информацию о проекте интернет-радио «Голоса планеты». Его ведущая, лауреат премии «Шансон года» Ольга Алмазова приняла мою песню «Белые птицы». Она прошла отбор и оказалась в числе победителей. Ее премьера состоялась в новогоднем концерте 2018-го и (согласно условиям конкурса) еще три месяца круглосуточно транслировалась на многих сайтах в интернете. Ее можно было услышать в планшетах, айфонах и смартфонах по всему миру. Премьера удалась. Песня собрала немало добрых отзывов и комментариев.

На вопрос: «Что для вас Сахалин?» – Наталья ответила:

– Это дом, уютный, спокой­ный, комфортный. Его со всех сторон берегут моря. Здесь и воздух особый, и люди совсем другие – всегда отзовутся и помогут. Мне нравится заниматься творчеством, петь на библиотечных и городских мероприятиях и писать новые песни.

Высокого неба и ясных звезд самодеятельному автору!

Людмила Степанец.

В новом году мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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