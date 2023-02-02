Ее сахалинское небо

Наталья Пчелинцева – ведущий библиограф Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеки. С ранней юности пишет стихи и песни. В поселке, где она росла, не было музыкальной школы, но в семье любили музыку. Дед играл на баяне, гитаре, мандолине, фортепиано. Дома были все эти инструменты, и на них понемножку играли все родственники.
Свою первую песню, как говорит Наталья, она написала на спор – и пошло… Сейчас уже и стихи без музыки не пишутся.
Более двадцати лет назад музыка связала ее с будущим супругом. Вот как об этом рассказала Наталья:
– Я училась в педагогическом колледже, пела. А при библиотеке, где работал Евгений, тоже была вокальная группа, которой требовалась солистка, и меня позвали. С тех пор мы вместе. При библиотеке есть студия звукозаписи «Стереофоник». Сюда к Евгению приходят местные ребята, приезжают авторы-исполнители из других районов. Как звукооператор и гитарист он помогает им и меня в творчестве поддерживает. У нас записано около десятка композиций.
Как оказалось, одну из них – «Небо мое», которую мы сегодня представляем в проекте, – Наталья Пчелинцева написала в 2007 году специально для фестиваля авторской песни «У Трех Братьев». Была идея передать в ней настроение людей, которые уехали с Сахалина, но скучают по острову и иногда возвращаются сюда. Евгений аккомпанировал жене на гитаре.
Тогда за эту работу жюри присудило Наталье диплом лауреата фестиваля и за авторство, и за вокальное исполнение.
– Я не могу не петь. Это как жить, как дышать, – говорит Пчелинцева. Она – лауреат и дипломант различных фестивалей и конкурсов, таких, как «Роза островных ветров», «Белая черемуха», посвященного творчеству Анны Герман, «Звезды нас ждут», участница проекта «Города России».
– Когда я стала работать со своими песнями в новом формате, с профессиональным композитором и аранжировщиком Олегом Ивановым, то Евгений стал искать возможности, где еще можно показать мои песни, – рассказала Пчелинцева. – На цифровых площадках он нашел информацию о проекте интернет-радио «Голоса планеты». Его ведущая, лауреат премии «Шансон года» Ольга Алмазова приняла мою песню «Белые птицы». Она прошла отбор и оказалась в числе победителей. Ее премьера состоялась в новогоднем концерте 2018-го и (согласно условиям конкурса) еще три месяца круглосуточно транслировалась на многих сайтах в интернете. Ее можно было услышать в планшетах, айфонах и смартфонах по всему миру. Премьера удалась. Песня собрала немало добрых отзывов и комментариев.
На вопрос: «Что для вас Сахалин?» – Наталья ответила:
– Это дом, уютный, спокойный, комфортный. Его со всех сторон берегут моря. Здесь и воздух особый, и люди совсем другие – всегда отзовутся и помогут. Мне нравится заниматься творчеством, петь на библиотечных и городских мероприятиях и писать новые песни.
Высокого неба и ясных звезд самодеятельному автору!
Людмила Степанец.
В новом году мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
28 октября 2022 – «К моей жизни швартуется остров»
4 ноября 2022 – Край красоты Сахалин
11 ноября 2022 – Жемчужина в бусах России
18 ноября 2022 – Проект в проекте
25 ноября 2022 – Первая ласточка «Полевой почты»
2 декабря 2022 – Вторые Сочи – Сахалин
9 декабря 2022 – «Любить тебя не трудно…»
16 декабря 2022 – «Охотское море, Татарский пролив…»
23 декабря 2022 – «На всю страну такой один – Сахалин»
30 декабря 2022 – «Оставляю сердце маяком в долине»
13 января 2023 – Подарок взрослым и детям
21 января 2023 – «Морская песенка» трех авторов
27 января 2023 – Шагнем за рамки