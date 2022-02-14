Эффективное решение. Цифровизация системы здравоохранения

Около 4 тысяч человек получили медицинскую помощь в областной стоматологической поликлинике за первую неделю февраля. Это на тысячу человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие изменения стали возможны благодаря новой системе записи к профильным врачам, которая внедрена в рамках работы по цифровизации системы здравоохранения. Новый алгоритм записи на плановый прием к стоматологам будет действовать на постоянной основе, чтобы у жителей региона всегда была возможность получить медицинскую помощь.

Все пациенты, обратившиеся для записи на прием к специалистам областной стоматологической поликлиники, оформлены для дальнейшего визита к врачу. Операторы контакт-центра 1-300 обработали десятки тысяч звонков. Для каждого обратившегося постарались найти удобное время. При отсутствии такой возможности данные вносятся в лист ожидания, чтобы в дальнейшем можно было связаться с человеком и предложить время в появившейся свободной ячейке.

– Период записи на плановый терапевтический прием к стоматологу в среднем составляет две недели. Учитывая, что сейчас всплеск заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, наши специалисты тоже уходят на больничный лист. Из 25 врачей, ведущих прием взрослых пациентов, 9 сейчас болеют. Как только ситуация стабилизируется, мы сможем принять больше людей, – рассказала и. о. руководителя областной стоматологической поликлиники Надежда Трибунская.

Прием пациентов в стоматологической поликлинике ведется в две смены. Помимо этого, работают два кабинета неотложной помощи, предварительная запись здесь не требуется.

– Запись на прием к стоматологу через 1-300 оказалась эффективным решением. Гораздо больше людей смогли получить медицинскую помощь в кратчайшие сроки. Первое время были сбои технического характера, но мы постоянно находимся здесь.

Отслеживаем все процессы, увеличиваем мощности службы. В целом анализ показывает, что новая система более гибко подходит к записи на прием, учитываются все имеющиеся свободные окна, а пациент тратит меньше времени на ожидание врача, – прокомментировал заместитель министра здравоохранения области Станислав Алтухов.

Напоминаем, телефонный сервис 1-300 – служба, созданная для решения различных вопросов медицинского характера. Кроме вызова врача на дом (доп. 4), записи на прием к врачу – терапевту или узкому специалисту (доп. 2), можно получить бесплатную консультацию психолога (доп. 9) или записаться на вакцинацию (доп. 10), сообщает пресс-служба регионального правительства.