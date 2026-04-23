Его сиятельство травень. Портрет сахалинского мая

Гидрологи Сахалингид­ромета в третьей декаде апреля отметили, что на Сахалине в южных районах реки полностью освободились ото льда на две недели раньше обычного, в центральных районах – на неделю, а на севере они оставались под ледовым панцирем и лишиться его должны были лишь в начале мая. По данным метеорологов, к своему финишу апрель подходит с превышением температурных показателей на 1 – 1,5 градуса и по осадкам – примерно в полтора раза. Остров взял курс на летнее тепло и устремился к нему ускоренными темпами.

А что скажет Росгидромет, каким будет предстоящий май? По вероятностному прогнозу на нынешний вегетационный период вся территория области отмечена розовым цветом. Это означает, что среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах нормы, с возможным отклонением на 1 градус в сторону плюса. При этом количество осадков в мае ожидается в пределах нормы.

Кстати, о нормах: в Южно-Сахалинске за норму принята среднемесячная температура воздуха плюс 7,5 градуса, а норма месячной суммы осадков больше, чем у каждого из весенних месяцев, – 66 миллиметров. Другой майский рекорд: продолжительность солнечного сияния больше, чем у любого другого месяца года, – 208 часов.

Из многолетней истории метеонаблюдений известно, что самым тёплым выдался май в 2019-м, когда среднемесячный показатель составил плюс 10,5 градуса, а самым прохладным – в 1945-м: 4,6 градуса. Немногим теплее было в мае 2011-го: плюс 4,8 градуса.

Самым щедрым на осадки выдался пятый месяц 1999-го, когда их выпало 134 миллиметра, а самым «сухим» оказался май 1951-го: всего 13 миллиметров. В прошлогоднем мае выпало 35 миллиметров, что почти вдвое меньше нормы.

Циклоны в это время – не такие уж редкие гости в наших широтах. Например, в прошлом году они не раз приносили с собой дожди разной интенсивности, усиление ветра и колебания температуры. Впрочем, это касалось большей части всего Дальнего Востока, где в конце мая погода имела циклонический «характер» при повышенном температурном фоне.

Погода на островах сильно зависит от процессов, происходящих в море. Оно сглаживает переходы от одного сезона к другому: в начале зимы продолжает подпитывать острова накопленным теплом, а с переходом от весны к лету, наоборот, освежает, охлаждает воздух, пока не прогреется. Поэтому в начале мая с большой долей вероятности продолжатся тенденции конца апреля. Многое зависит от формирования охотоморского антициклона. Если эта атмосферная воронка, антагонист циклонов с повышенным атмосферным давлением в своём «сердце», окончательно сформируется в мае, она и будет определять погоду месяца. Во всяком случае, на юге области под её влиянием в мае и июне бывает не жарко и относительно сухо. Антициклон – естественный барьер на пути непрошеных гостей – циклонов.

В региональном управлении гидрометеослужбы сообщили: в начале третьей декады апреля у Шантарских островов в Хабаровском крае уже появились признаки зарождающегося антициклона, который затем начнёт своё движение на юг и будет оказывать влияние на островную область.

Метеорологи регионального управления гидрометеослужбы вполне допускают в мае временные похолодания днём и ночные заморозки. Осадки по большей части выпадают в виде дождя, но в северных районах могут быть и в смешанной форме – дождя со снегом.

Вот некоторые абсолютные рекорды прошлых лет. В 2016 году 20 и 21 мая днём температура воздуха в Южно-Сахалинске была плюс 29 градусов, да ещё и с «хвостиком». При этом на те же даты в 2010 и 2011 годах было весьма свежо, температура поднималась лишь до плюс 3,6 и 3,7 градуса соответственно. Майские ночи на Сахалине не всегда бывают ласковыми и тёплыми, случаются и заморозки. Так, в областном центре ночью на 18 мая 2020-го столбики термометров опустились до уровня минус 2,8 градуса, а 24 мая 2011-го до минус 3,3 градуса.

Семён РЕЧКИН.

Рис. Ярослава САФОНОВА.

К слову

В Древней Руси май называли: травень, травник. Современное название пришло из европейской традиции. Месяц назван по имени древнегреческой богини земли и плодородия Майи.