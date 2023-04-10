Его звали Ниси Обаси. В Южно-Сахалинске реконструируют исторический и стратегически важный мост

Строители обещают уложиться в срок до 1 июля 2024 года.

Мост через реку Сусуя расположен на улице Сахалинской. Он по своим техническим характеристикам перестал отвечать современным условиям. Здесь часто возникали заторы и длинные автомобильные пробки в часы пик. Городские власти рассчитывают, что реконструкция позволит снизить остроту проблемы, ведь ширина проезжей части сооружения увеличится вдвое.

1 ноября прошлого года началась реконструкция. Для движения автотранспорта организовали временный объезд и построили временный мост. Подрядчику предстояло демонтировать старый мост, вынести водопровод, хозяйственно-бытовую канализацию, линии связи и электропередачи, построить новые береговые опоры, смонтировать пролетные строения, обустроить мостовое полотно, расширить мост до четырех полос и соорудить кабельную эстакаду. В техническое задание вошли также переустройство ливневой канализации, благоустройство, озеленение, наружное освещение…

Большой объем работ строители выполнили за зиму, старая конструкция демонтирована, новые инженерные сети проложены. Заканчивается возведение русловых опор.

Мэр Сергей Надсадин, побывавший на объекте в ходе инспекционного объезда, убедился, что работа идет в соответствии с графиками и с должным качеством. Подрядчик применяет современные технологии и настроен завершить работы по объекту раньше срока, оговоренного в муниципальном контракте.

Сергей Надсадин дал поручение доработать проект в части освещения: чтобы подсветка действовала не только на проезжей части и тротуарах, но и на самом мосту.

Между тем

Переправа через Сусую именно в этом месте имела важное значение в разные исторические периоды. В русской Владимировке действовал самый большой деревянный мост на юге Сахалина, который связывал Владимировку и село Ближнее.

Во времена губернаторства Карафуто на этом же месте возвели 55-метровый Ниси Обаси, что в переводе с японского означает Большой западный мост. Строительство началось в апреле 1930 года, завершилось в 1931-м. Собственно, именно он и действовал до наших дней, пока не началась нынешняя реконструкция. Проезжая часть моста была оборудована на металлическом каркасе, а пешеходная была железобетонной. Ширина моста превышала 14 метров, проезжей части – 8,9 метра, пешеходной – 6 метров. Железобетонные быки японского моста были Т-образной формы.

Улица Сахалинская во времена губернаторства Карафуто носила название Маока-дори, то есть дорога, ведущая на Маока (ныне Холмск). На сайте департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска можно посмотреть панорамное изображение старого японского моста, каким он был до реконструкции. Для этого нужно пройти по ссылке, нажать «кнопку» и рассматривать мост в разных ракурсах.

Известный сахалинский историк и краевед Игорь Самарин предоставил редакции архивное фото, датированное ориентировочно 1935 годом, на котором Ниси Обаси предстает величественным и по-своему изящным инженерным сооружением на фоне дальних горных вершин, припорошенных снегом.

Ярослав САФОНОВ.