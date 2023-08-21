Экипаж машины боевой. Губернатор поблагодарил маму командира героического экипажа танка «Алеша»

Экипаж танка «Алеша» под командованием сахалинца 45-летнего Александра Левакова представлен к званию Героев России.

Танк героически отразил атаку превосходящих сил противника в зоне СВО на Запорожском направлении. В бою командир разведывательной роты с двумя сослуживцами уничтожили восемь единиц техники противника, в том числе два танка.

Губернатор Валерий Лимаренко встретился с мамой героя Еленой Леваковой и вручил Благодарственное письмо за достойное воспитание сына, памятные подарки и предложил свою помощь в решении личных вопросов. Елена Васильевна от помощи отказалась, сказала, что ни в чем не нуждается. Но глава региона все же поручил закрепить за ней персонального администратора, который будет помогать маме героя решать вопросы медицинского характера.

Александр в зоне СВО с прошлого года, был призван в рамках частичной мобилизации. В свое время прошел срочную службу, служил по контракту. Сейчас живет в Приморском крае.

– Хочется сказать вам самые искренние слова благодарности за воспитание сына. Александр – настоящий Герой, патриот нашей Родины. Именно на таких людях держится Россия. С замиранием сердца смотрели за действиями героического экипажа танка «Алеша». Несомненно, этот подвиг навсегда останется на страницах нашей истории. Ваша семья – пример для всех нас. Спасибо вам, – отметил губернатор.

– Спасибо большое, что приехали. Когда смотрела видео, тоже переживала за сына. А он говорит, что просто выполнял свою работу, – рассказала Елена Левакова. – Я всегда учила Сашу не обманывать, не воровать, добросовестно трудиться. Он закончил школу и училище, отслужил в армии. Занимался карате и боксом. С детства знает, что первым в драку лезть не следует, но нужно уметь постоять за себя. Получил образование автослесаря. Говорит, пригодилось. Сами отремонтировали танк и смогли побить недругов. С ребятами из экипажа у него очень теплые отношения. Сахалинец и два якута. В бою понимают друг друга с полуслова, по одному взгляду.