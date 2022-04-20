Экипаж принадлежащего сахалинской фирме судна снова не смог выбраться из Пусана.

Эпопея, которая казалась близка к завершению, продолжается. Похоже, люди стали заложниками чьих-то просчетов.

На этот раз у четырех моряков с рыболовного судна «Арго» были на руках билеты на вывозной рейс Сеул- Владивосток. Вылететь они должны были 20 апреля. Но ближе к полуночи пришло смс об отмене рейса. Люди снова вернулись на борт стоящего на рейде плавсредства.

Обо всех перипетиях, в которые попала судовая команда, «Советский Сахалин» сообщал в номерах от 5 апреля и 15 апреля.

В экипаже оставалось 12 человек. Четверо – матрос Павел Лукьянов из Приморья, который сообщал нам, как складывается ситуация, и еще трое его земляков смогли взять билеты из Сеула до Владивостока. Это вывозной рейс (регулярное сообщение с начала ведения санкций против РФ отменено), выполняемый одной российской авиакомпанией из Иркутска. Люди заранее прибыли со стоящего на рейде судна на берег. Меньше чем за сутки пришло смс- уведомление что полет отменяется.

– Представитель фирмы-судовладельца «Прайд», который встретил нас в Пусане, предложил альтернативный вариант– добираться через Объединенные Арабские Эмираты и Москву, – рассказал корреспонденту «Советского Сахалина» Павел Лукьянов. – Стоимость – 70 тысяч рублей. Но таких сумм ни у кого из нас не оказалось. Мне, например, билет на вывозной рейс приобрела супруга в Приморье, потому что из того, что обещали при устройстве на «Арго», заплатили лишь небольшую часть. Поэтому нам не оставалось ничего делать кроме как вернуться на судно.

Ситуация с ним тем временем остается неопределенной. Примерно сутки – с 18 по 19 апреля, по словам моряка, там закончилось горючее. Из-за этого исчез свет. Пищу готовили на газу. Нынешний запас топлива вроде как взяли в долг. Надолго ли его хватит?

И самое главное – какова дальнейшая судьба экипажа?

–Со слов представителя фирмы, руководство ждет сейчас, пока в Китае сдаст улов одно из ее судов, – рассказал Павел Лукьянов. – Тогда появятся деньги, и можно будет решать вопрос с нами. Но и здесь надежды немного. Хотя бы потому, что часть экипажа ожидает тут денег около года. Теперь люди хотят просто выбраться в Россию, о заработанном речи не ведут. Сам я пошел на «Арго» из Корсакова в январе, чтобы сдать в Пусане краба, там пересесть на судно»Антарес» другой фирмы, и перегнать его во Владивосток. Занять это было должно месяц, не больше. Но на «Антаресе» произошла серьезная поломка. Капитан оставил меня и еще нескольких членов команды на прежнем месте. Поначалу казалось, что это на время. А мы здесь почти три месяца…

Один из руководителей «Прайда» на Сахалине Игорь Ювко (до него удалось дозвониться только один раз) объяснил, что такая ситуация возникла из-за введенных против России санкций: рухнул рынок краба, и пришлось срочно менять планы по использованию судов.

Но вот чем объяснить то, что несколько моряков на «Арго» ждут заработанное больше года? И отчего в пусанском порту его отказываются полноценно обслуживать ? Получить ответы на эти и другие вопросы не вышло – связь с собеседником прервалась, и с той поры за него говорит только автоответчик. По-прежнему не отвечает номер генерального директора «Прайда» Евгении Енгалычевой.

Сергей РЯБОВ.