Экипаж траулера «Ангел», утверждает спасенный Пичугин, не знал о поиске его пропавшей лодки

Михаил Пичугин, единственный выживший после 67 суток дрейфа в Охотском море вместе с двумя родственниками, в своих показаниях на суде заявил, что экипаж траулера «Ангел», который нашел и спас его, не знал о поиске пропавших. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Октябрьского районного суда города Улан-Удэ.

«Это был краболов. Они перемещались вдоль Камчатки: на одном месте неудачно порыбачили, пошли в другое место лова. Они даже не были в курсе, что кого-то ищут, что кто-то потерялся, то бишь оповещения кораблей не было произведено», — сказал в ходе допроса Пичугин.

Он также рассказал, что примерно на десятые сутки после того, как на его лодке заглох мотор, над ними относительно невысоко пролетал вертолет с зеленой пятиконечной звездой на днище, через три дня — еще один, синий. Пичугины подавали им сигналы бедствия, в том числе махали руками.

«Вертолет, если это береговая охрана, ищет браконьеров, и они летят на низкой высоте, наблюдают за морем. Почему нас не видели и не сообщили ничего, не знаю. Мы думали, что они нас увидели и сообщат МЧС, пограничникам, и нас спасут», — добавил Пичугин.

По его словам, во время дрейфа посередине Охотского моря, когда еще были живы Сергей и Илья Пичугины, возле их лодки проходил промысловый корабль. «Ходил то влево, то вправо, находился в пределах видимости, — сказал подсудимый. — Я делал ему сигналы с помощью тарелки — пускал «солнечного зайчика», махал спасательным жилетом, надетым на весло, но он вообще не отреагировал». Спутникового телефона, рации у Пичугиных на борту не имелось — лишь мобильные телефоны, но сотовой сети в месте их нахождения не было.

О том, что лодка с Пичугиными пропала, их близким стало известно практически сразу после того, как заглох мотор в Амурском лимане, и люди оказались в беде: из-за поломки двигателя Михаил, Сергей и Илья не добрались до пункта назначения и не вышли на связь с друзьями в установленное время, о чем заранее договорились. Те, в свою очередь, сразу сообщили спасателям — показания об этом ранее дали свидетели по уголовному делу — те самые друзья братьев Пичугиных. Подсудимый сказал на судебном заседании, что в первые дни дрейфа они с Сергеем и Ильей были уверены, что их ищут и найдут.

Проверка действий спасателей

В ходе судебного заседания суду стороной гособвинения представлена копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 4 марта 2025 года по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) в отношении должностных лиц Сахалинского филиала Морского спасательного центра «Южно-Сахалинск» в связи с отсутствием состава преступления.

«В следственном отделе Следственного комитета были зарегистрированы материалы проверки по факту халатных действий должностных лиц, была проведена проверка… Следствие пришло к выводу, что в действиях должностных лиц из числа работников Морского спасательного центра «Южно-Сахалинск» отсутствует признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ», — зачитала материалы, приобщенные к делу, судья Октябрьского районного суда Улан-Удэ Наталья Ткачева.

Пичугин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Он находится под подпиской о невыезде.

Из показаний в суде

Михаил Пичугин в своих показаниях на суде заявил, что его брат Сергей пытался покончить с собой после гибели несовершеннолетнего сына Ильи.

«[После гибели Ильи] в какой-то момент Сергей нырнул за борт — чтобы не мучиться, хотел утонуть. Мы находились уже не в Амурском лимане, где теплая вода, а в Охотском море — вода была холодная. Я подал ему часть сломанного [до этого Ильей] весла, вытащил, обтер, надел на него сухую одежду», — сказал в ходе допроса Пичугин.

По его словам, еще до этого у брата начались галлюцинации, ему чудилось, что лодка села на мель, он звал их общего друга. «В такое состояние он впал после смерти сына, — пояснил подсудимый. — Особо не питался, я ему давал сушеные супы, просеянные от специй, лапшу, размачивал в морской воде горох, перловку, но он не хотел. Я брату объяснял, что надо питаться».

Сам Михаил, как он рассказал, старался есть, но получалось это с трудом, так как «все было соленое».

Несовершеннолетнего Ильи Пичугина, по словам подсудимого, не стало примерно в 20-х числах сентября 2024 года, а 28 сентября 2024 года умер Сергей. «У него на глазах сына не стало, был стресс», — рассказал Михаил Пичугин о брате. По его словам, брат спросил: «Ты до конца пойдешь?» Он ответил брату, что «выбора нет — пока сознание есть, будем пытаться выживать».

О трагедии

В августе 2024 года Пичугин со своим братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей совершали путешествие по Охотскому морю от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Этот путь мужчина решил преодолеть на резиновой лодке типа Baikat 470. На обратном пути сломался мотор, судно более двух месяцев бесконтрольно дрейфовало в открытом море. Средств спутниковой и радиосвязи на борту не имелось. Родственники Пичугина погибли от переохлаждения и истощения.

Лодка была обнаружена спустя два месяца, в октябре, в 25 км от побережья в районе села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края. Рыболовецкое судно, спасшее Пичугина, доставило его в Магадан, где мужчину госпитализировали.

По теме: