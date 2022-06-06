Экологично и практично. Переводим авто на газ

За первые три месяца этого года в островном регионе владельцы авто переоборудовали 500 машин на газ – это в 2,6 раза больше, чем за первый квартал прошлого года. На существенный прирост повлияло увеличение количества газовых заправок, а также компенсации из бюджета региона.

По данным ООО «Газпром газомоторное топливо», в первом квартале нынешнего года владельцы автомобилей на природном газе в Сахалинской области сэкономили на заправке около 175 миллионов рублей. За этот период благодаря использованию газомоторного топлива выбросы парниковых газов в регионе сократились на 9,6 тысячи тонн, загрязняющих веществ – на 157 тонн.

– Жители островов могут компенсировать до 150 тысяч на установку газобаллонного оборудования. Для всех видов автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, транспортный налог снижен в два раза. Региональное правительство компенсирует часть затрат на приобретение газомоторной техники и переоборудование транспорта. Сервисным центрам по переоборудованию авто на газ возмещают 70 процентов затрат на специализированное оборудование, – рассказал министр энергетики области Михаил Гузенко.

В 2021 году была введена в эксплуатацию АГНКС-2 в Южно-Сахалинске, появились еще 5 передвижных газовых заправщиков в Холмском, Поронайском, Долинском, Невельском и Тымовском районах, сообщает пресс-служба регионального правительства.