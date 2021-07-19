Экология под контролем. В Углегорском районе продолжается ликвидация последствий схода породы

Ситуация с ликвидацией последствий ЧП в Углегорском районе стала темой совещания в региональном правительстве, которое провел губернатор области Валерий Лимаренко. В нем приняли участие представители контрольных и надзорных органов, Восточной горнорудной компании, которая ведет хозяйственную деятельность на Солнцевском угольном разрезе, и администрации Углегорского района.

Как уже сообщалось, в ночь на 10 июля 2021 года в Углегорском районе возле склада хранения отвала Солнцевского угольного разреза в долину реки Желтая сошла порода. Причины произошедшего устанавливает специально созданная комиссия, проводится расследование.

Руководство разреза незамедлительно приступило к аварийно-восстановительным работам. В связи с ликвидацией последствий схода породы и необходимостью недопущения возникновения ЧС на территории муниципального образования введен режим повышенной готовности.

Накануне совещания на место экологического происшествия побывал заместитель председателя правительства Владимир Сидоренко, он проконтролировал ход выполняемых работ.

По оценке специалистов, первоочередная задача – соорудить в максимально сжатые сроки обводной канал для реки Желтая протяженностью около 500 метров. Это позволит избежать накопления воды в месте схода породы.

– Мы получили четкий ответ от представителя «Восточной горнорудной компании», что эти работы будут завершены во вторник. Это позволит полностью контролировать процесс пропуска воды. Основная задача — следить за уровнем мутности в реке, он не должен превышать допустимых значений. У людей не должно быть неприятностей. Необходимо, чтобы жители получали качественные услуги по водоснабжению, – отметил Валерий Лимаренко.

В течение последующих месяцев канал будут углублять, чтобы постепенно увеличивать сток и остановить подмывание сошедшей породы. Эту работу должны выполнить к октябрю. Вместе с тем планируется построить еще один технический водоотводной канал, предназначенный для улавливания дождевых и талых вод.

– Мы сразу же после случившегося инцидента запустили оперативные антикризисные мероприятия: построили дорогу к месту обвала и уже неделю возводим большой водоотводной канал для реки, русло которой оказалось перекрыто, –говорит директор разреза Алексей Шарабарин. – Стараемся как можно быстрее закончить эту работу. Канал построен уже на 70 процентов. Рассчитываем, что в предстоящую среду начнем спускать скопившуюся воду. В течение последующих месяцев будем последовательно углублять этот канал, чтобы постепенно увеличивать сток и остановить подмывание сошедшей породы. Нам поставлен срок завершить эту работу к октябрю.

Строительство водоотводного канала – это первый этап в ликвидации последствий инцидента. К октябрю будет построен еще один технический водоотводной канал, предназначенный для улавливания дождевых и талых вод.

Для кардинального решения проблемы необходимы дополнительные инженерные решения. Сейчас в оперативном режиме отрабатывается проект обустройства ряда сооружений. Планируется восстановление устойчивости отвала и проведение рекультивационных мероприятий. К весне следующего года район должен иметь готовый, прошедший экологическую экспертизу проект, который позволит оперативно развернуть соответствующие работы.

По утверждению мэра Сергея Дорощука, осуществляется постоянный мониторинг состояния питьевой воды. Вода в норме. Новые очистные сооружения, которые не так давно ввели в работу, полностью справляются со своей функцией. Также усилен мониторинг мутности воды двух сообщающихся между собой рек – Желтой и Углегорки. Угрозы схода скопившейся воды не наблюдается, ведётся постоянный мониторинг как уровня воды, так и возможного смещения породы.

– Мы продолжим самым пристальным образом следить за ситуацией в Углегорском районе и держать ее на особом контроле, как того требует губернатор Валерий Лимаренко, – отметил заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко. – Для нас крайне важно в максимально сжатые сроки ликвидировать последствия инцидента. По нашим оценкам, предпринятые меры на данном этапе, в целом, обеспечивают решение этой задачи.