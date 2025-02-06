Экс-чиновница с поддельным дипломом удивила Россию иском на 100 млн рублей к журналистам газеты «Советский Сахалин»

«Нам не дано предугадать…»

Эпиграфом к этой истории, пожалуй, могла бы стать строка из стихотворения Фёдора Тютчева: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся…».

Экс-чиновница Елизавета Андреева, три года с поддельным дипломом занимавшая высокие должности в органах местной власти, потребовала за обнародование этого факта наказать журналистов и редакцию «Советского Сахалина» по полной программе. Речь шла о газетных публикациях «С поддельным дипломом в чиновники» (№ 18 за 15.03.2022 года), «Упавшая с карьерной лестницы» (№ 92 за 20.12.2022 года) и других. Антигероиня сочла, что её ославили, поправ деловую репутацию, честь и достоинство, и заявила судебный иск к изданию и корреспондентам на… 100 миллионов рублей.

В иске Андреева сообщала о моральных мучениях, причинённых журналистами. Дескать, теперь она нигде не может трудоустроиться. На неё показывают пальцем, когда она идёт по городу…

К слову, ещё ни одному печатному изданию в России истцы не предъявляли такую сумму в качестве компенсации морального вреда. Быть может, Андреева вдохновилась магией круглых цифр и решила: будет весьма символично, если в год своего 100-летия «Советский Сахалин» позолотит ручку лжеюриста 100 миллионами рублей?

Предыстория событий

Свою карьеру в госслужбе холмчанка Елизавета Андреева начала в Южно-Курильском районе, где работала в должности вице-мэра, а затем и первого вице-мэра. Выдавая себя за правоведа, окончившего престижный Санкт-Петербургский государственный университет, курировала вопросы ЖКХ, развития местной промышленности, дорожного строительства, транспорта, архитектуры, проектирования дорожного хозяйства, электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, обеспечения населения топливом и связью. Получала солидную зарплату, улучшая качество своей жизни. Но публично оскандалилась вместе с мэром во время инвестсовета, который проводил губернатор по видеоконференцсвязи. Телеканалы и социальные сети показали их конфуз на всю Россию.

Вернувшись в Холмск, Андреева решила попытать счастья на конкурсном отборе на должность мэра. Земляки не поддержали. И тогда «молодая, боевая, активная, своя», как её характеризовали в некоторых кругах, обратила взоры на север острова.

В Охе Андреева получила должность вице-мэра, но проработала лишь месяц. Поскольку на официальный запрос о подлинности её диплома из Санкт-Петербургского госуниверситета пришёл ответ, что это, образно говоря, чистой воды липа. После чего последовало возбуждение уголовного дела.

Суд признал экс-чиновницу Андрееву виновной, приговор вступил в законную силу. Наказание не связано с лишением свободы, но возможность её выездов за пределы Сахалина ограничена.

Рассказав об этом читателям, журналисты «Советского Сахалина» не погрешили против истины, что и подтвердило разбирательство в судах. По логике вещей это было ясно изначально. Если бы истец и вправду был профессиональным, а не липовым юристом, то он бы понял: дело на 100 миллионов проигрышное.

Тем не менее не всё ясно и однозначно в этой истории. Напрашиваются вопросы: как могло случиться, что в течение трёх лет человек без обязательного для этой должности высшего образования руководил районом, пусть даже и на вторых ролях, распоряжаясь немалыми бюджетными средствами и получая чиновничью зарплату? Кто подогревал нездоровые амбиции Андреевой, подталкивая дилетанта к рычагам власти? И почему лишь в Охе озаботились проверить диплом нового вице-мэра на подлинность, хотя это обязательная процедура для документов всех соискателей на руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти? По-хорошему, провести бы по этому поводу служебную проверку.

Людмила Степанец.

P. S.

Теперь экс-чиновница с фальшивым дипломом Елизавета Андреева должна по определению суда компенсировать редакции газеты «Советский Сахалин» судебные издержки.

По теме: