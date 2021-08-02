Экс-чиновнику изменена мера пресечения. Свобода с целым рядом запретов и ограничений

Как уже сообщалось, до последнего времени бывший заместитель губернатора Дмитрий Федечкин содержался в южно-сахалинском СИЗО-1.

Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны его защиты и принял решение освободить экс-чиновника под залог в полтора миллиона рублей.

Федечкин был арестован 11 июля по уголовному делу о крупной растрате бюджетных средств.

По версии следствия, будучи руководителем областного автономного учреждения – издательский дом «Губернские ведомости» он заключил с одной из рекламных компаний договоры о размещении наружной рекламы по заведомо завышенным расценкам. С июня по декабрь 2020 года с расчетного счета учреждения на счет рекламной конторы было перечислено более 1 миллиона бюджетных рублей. Кроме того, при пособничестве своего заместителя в декабре 2020 года Дмитрий Федечкин издал фиктивный приказ о премировании сотрудников на сумму 40 тысяч рублей, а деньги потратил по собственному усмотрению. Обвинения в пособничестве предъявлены и бывшему заму руководителя издательского дома Владимиру Чудаеву.

При избрании залога в качестве меры пресечения суд вправе возложить на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению запретов: выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, общаться с определенными лицами, пользоваться интернетом и средствами связи. Позвонить можно, но только в исключительных случаях – в скорую помощь и т. д. И о каждом звонке нужно информировать контролирующий орган.

Словом, свобода у человека очень условная, он под постоянным контролем и по первому же требованию должен явиться к дознавателю, следователю или в суд.

Если подозреваемый или обвиняемый нарушит обязательства, залог по решению суда может быть обращен в доход государства.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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