Экс-губернатор Хорошавин признан злостным нарушителем режима колонии

«Суд учёл, что поведение осуждённого не было положительным, поскольку за период отбывания наказания Хорошавин А. В. допустил восемь нарушений установленного порядка отбытия наказания (УПОН), за что были объявлены выговоры, применено взыскание в виде водворения в ШИЗО на максимальный срок наказания, были проведены профилактические беседы. Хорошавин признан злостным нарушителем УПОН, за что был переведён в строгие условия отбывания наказания», – сказано в решении Хабаровского краевого суда. В нём отмечается, что по этой причине суд отказал Хорошавину в замене неотбытой части наказания с содержания в колонии на более мягкий вариант наказания, сообщают ТАСС.

Как известно, бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин осуждён за взятки на 15 лет колонии и штрафу в размере 500 млн рублей.