Экс-губернатор Сахалина учится в колонии на бетонщика и занимается самообразованием

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет за взяточничество, получает в колонии дополнительную специальность бетонщика, занимается самообразованием и повышением интеллектуального уровня. Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

“Хорошавин обучается в ПУ при ИК-13 с целью получения дополнительной рабочей специальности – бетонщик, занимается самообразованием и повышением интеллектуального уровня посредством участия в кружках – музыкальном, литературном, историческом, шахматном, а также физкультурно-спортивном. Старается загладить вред, причиненный преступлением, посредством участия в благотворительных программах (в том числе для семей участников СВО – прим. ТАСС). <?> Он также участвует в воспитательных мероприятиях, предусмотренных распорядком, отбывает наказание в обычных условиях”, – говорится в документах.

“Хорошавин А. В. раскаялся в содеянном, признал вину, имеет 3 поощрения, трудоустроен на должность старшего дневального отряда, к работе относится добросовестно, принимает активное участие в общественно полезной жизни отряда и колонии, не уклоняется от выполнения программы психологической коррекции его личности. Проявлял инициативу по ремонту жилых помещений отряда ?6, принял участие в частичном благоустройстве памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, оказал содействие по выполнению заказа муниципалитета Хабаровска, размещенного в ИК-13 по изготовлению контейнерных площадок для сбора мусора. Принимал участие в ремонте комнат для свиданий ИК-13, взял на себя ответственность по обслуживанию и содержанию храма Усекновения главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна при ИК-13, написал заявление об увеличении неоплачиваемых работ. <?> По приговору имеет штраф в размере 500 000 000 рублей, который систематически погашает, путем перечисления 12 000 000 рублей в счет погашения штрафа. Написал заявление о перечислении ежемесячно по 10 000 рублей из поступающих пенсионных средств в счет выплаты штрафа. По поручению осужденного его супруга ежемесячно перечисляет 5 000 рублей в счет выплаты штрафа”, – говорится в документах.

Вместе с тем в материалах указано, что в период отбывания наказания Хорошавин признан злостным нарушителем. Всего администрация колонии установила у него восемь нарушений, среди них нарушение формы одежды, хранение запрещенных предметов, а также нарушения, за которые осужденный не был наказан в дисциплинарном порядке, но с ним были проведены профилактические беседы. Хорошавину были объявлены выговоры, и он был водворен в штрафной изолятор на 15 суток, а также почти на 1 год был переведен в строгие условия отбывания наказания. “Исполнительные листы в бухгалтерию (колонии) не поступали, осужденный мер к розыску исполнительных листов не предпринимал, доказательств погашения штрафа в добровольном порядке в судебное заседание не предоставил, – отмечается в документах. – Положительная динамика в поведении осужденного отсутствует, характеризуется отрицательно, в виду наличия действующего взыскания”.

Ранее сообщалось, что Хорошавин обратился с заявлением о направлении его для участия в специальной военной операции.

Кроме того, в материалах дела указывается, что Хорошавин отбыл более 1/2 срока наказания. В настоящее время трудоустроен в колонии старшим дневальным хозотряда, к выполнению срочных работ и работ по благоустройству исправительного учреждения и прилегающей территории без оплаты труда не привлекается, “поскольку является пенсионером по возрасту”.

В настоящее время экс-губернатор отбывает наказание в одной из исправительных колоний Хабаровского края (ФКУ ИК-13 УФСИН России по Хабаровскому краю – прим. ТАСС). В материалах дела также отмечается, что Хорошавин заявил о намерении погасить назначенные судом штрафы.

Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. В апреле 2020 года в суд поступили материалы второго уголовного дела о взятках, по которому в 2022 году ему было назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и дополнительного штрафа в размере 500 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления на 5 лет. Также суд лишил его государственных наград: медали ордена “За заслуги перед Отечеством” второй степени и ордена Почета.

Срок заключения по двум приговорам у Хорошавина истекает 3 марта 2030 года.