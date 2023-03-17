Экс-мэр Углегорска в суде ответит за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов

В районном суде Углегорска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего мэра района Сергея Дорощука. В минувшую среду состоялось предварительное заседание. Экс- главу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Фото: администрация Углегорского района
История резонансная,  взбудоражавшая своим цинизмом не только сахалинцев, но и журналистское сообщество страны.
В день выхода очередного номера газеты «Углегорские новости»  редакционные помещения  отключили от подачи электроэнергии, а журналистов бесцеремонно выставили из кабинетов на улицу. Мэр Дорощук лично прибыл  в редакцию  и отдал распоряжение газету не выпускать. В этом номере была статья об экологическом ЧП в результате производственной деятельности угольного разреза «Восточной горнорудной компании» – сходе мощного селя, загрязнении рек Желтая и Углегорка и возникшей угрозе затопления близлежащих территорий.
Буквально через неделю в Углегорск  с плановой рабочей поездкой прибыл губернатор Валерий Лимаренко.  Вместе с общественниками он побывал на месте схода селя, осмотрел очистные сооружения, встретился с населением. В итоге губернатор принял решение – Сергей Дорощук должен уйти в отставку.
«Работу главы муниципалитета жители оценивают неудовлетворительно. Предложил мэру уйти в отставку. Главная причина – плохая коммуникация с населением, – подчеркнул Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале. – Власть должна слышать людей. И если кто-то не слышит, то услышат меня».
В  отношении экс-мэра Дорощука было  возбуждено уголовное дело.  А главного редактора «Углегорских новостей» Зинаиду Макарову Союз журналистов России наградил престижной премией «Солидарность» за принципиальную позицию в отстаивании интересов редакции.
Евгений Аверин.

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