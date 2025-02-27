Экс-мэру Корсакого Александру Ивашову предписан домашний арест до 22 апреля

Южно-Сахалинский городской суд, рассмотрев ходатайство следствия, определил срок такого содержания экс-чиновника до 18 апреля, сообщили в пресс-службе облсуда.

Непонятная сделка

Глава корсаковской администрации обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следователей, с ноября 2021 года по август 2023-го Ивашов вступил в преступный сговор со своим заместителем, занимавшим на момент совершения преступления должность директора одного из департаментов, и, используя служебное положение, организовал совершение незаконной сделки имущественного характера. Из официальной информации мало что можно понять. Но, по всей видимости, внимание силовиков привлекло приобретение за бюджетные средства коттеджа.

27 января этого года Александр Ивашов сложил свои полномочия в связи с начавшейся в мэрии проверкой. Сейчас обязанности мэра Корсаковского района исполняет первый вице-мэр Яна Кирьянова.

Теперь предстоит избрать нового главу исполнительной власти. Согласно уставу корсаковского муниципалитета, за претендентов голосуют местные депутаты. Конкурс на замещение ставшей вакантной должности объявлен ещё раньше, время подачи заявок – с 14 февраля по 7 марта включительно. Пока что на момент публикации желающие не объявились.

Потянется ли ниточка?

Информации о подробностях противоправного деяния практически нет – правоохранители ссылаются на тайну следствия. Тем временем можно вспомнить недавнее громкое дело бывшего руководителя регионального отделения Социального фонда РФ Дениса Мазура, о нём «Советский Сахалин» достаточно подробно рассказывал. Бывший чиновник признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, зло­употреблении должностными полномочиями и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Его приговорили к 13 годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в 80,1 млн рублей.

Расследование дела началось в 2020 году. Тогда Мазура задержали по подозрению в незаконном получении 100 тысяч рублей от подрядчика, который устанавливал кондиционеры в здании отделения фонда. А почти через год появилось ещё одно уголовное дело, там фигурировала довольно крупная сумма – более 4,5 млн рублей. Потом начали вскрываться новые эпизоды, из которых сложилась впечатляющая коррупционная картина – Мазур составил хитрую схему с арендой помещения в Холмске, она позволила ему регулярно получать от предпринимателя взятки. Общая их сумма – как минимум 11 млн рублей. Это была лишь часть от оговорённой ранее им суммы «отката» – 39 млн рублей.

По оценке следователей, в общем и целом подсудимый причинил ущерб государству на сумму более 55 млн рублей. Кто знает, может, и «незаконная сделка имущественного характера» в деле Ивашова станет ниточкой, которая приведёт к более масштабным нарушениям закона?

Как-то не везёт корсаковцам с мэрами. В самом деле – ещё один глава администрации района Александр Рудаков также был фигурантом уголовного дела и теперь отбывает наказание в Хабаровском крае.

Его задержали 3 сентября 2017 года сотрудники регионального управления ФСБ. Как гласят материалы уголовного дела, находясь в автомобиле, тогдашний руководитель района лично в руки получил 500 тыс. рублей – первую часть взятки в 7 млн рублей – от представителя одной компании. Это была плата за заключение договора подряда и общее покровительство в будущем при заключении и исполнении гражданских договоров с корсаковской администрацией и подведомственными ей бюджетными учреждениями.

Разбирательство длилось долго, Рудаков успел посидеть под стражей в следственном изоляторе, потом в мае 2018 года его отпустили под домашний арест.

В конце января 2020 года Корсаковский суд вынес приговор: Александр Рудаков виновен в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Свою вину он не признал, заявив о провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов. Защита направила жалобу в вышестоящие инстанции, кое-какие изменения в тексте приговора появились, но главное не изменилось – наказание 8 лет колонии и штраф в 35 млн рублей.

Под стражу Александра Рудакова взяли прямо в зале суда в мае 2021 года. Он лишён права занимать определённые должности в органах власти сроком на 5 лет.

Печальный список глав

Ещё один районный глава с похожей судьбой – экс-мэр Александровск-Сахалинского района Сергей Гейченко. Он отбывает наказание не только за взятки, но ещё и за хранение наркотиков.

В Александровске-Сахалинском его настигло наказание за коррупционные дела в Холмске, где он ранее был вице-мэром. Суд установил, что в тот период, с декабря 2013 г. по декабрь 2014-го, Гейченко получил взятку от руководителей компаний-подрядчиков за содействие в скорейшем заключении и исполнении муниципальных контрактов. А уже на новом посту в Александровске-Сахалинском он хранил в служебной квартире наркотики.

В мае 2020 года был оглашён приговор: 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима плюс лишение права занимать определённые должности в государственных и муниципальных структурах на 8 лет.

В августе того же года рассмотрели его апелляцию, в результате срок в колонии уменьшили до 9 лет 6 месяцев, а запрет на работу в государственных и муниципальных структурах – до 7 лет 6 месяцев.

Еще один мэр с уголовным шлейфом – Андрей Красковский, руководивший Макаровским районом с 2018 года. В декабре 2021 года его признали виновным в получении взятки. За это он получил не реальное, а условное наказание (6 лет лишения свободы с испытательным сроком 5 лет), в довесок штраф в размере 12,8 млн рублей и запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе на 8 лет.

Дело Красковского возбудили в мае 2021-го, когда Рудакову зачитали приговор. Такое вот совпадение.

По версии следствия, в декабре 2020 года макаровский мэр получил от 59-летнего жителя области взятку в 1,2 млн рублей. Мотивация всё та же – общее покровительство и преференции при заключении муниципальных контрактов. На время следствия Андрей Красковский посидел в следственном изоляторе, потом защита добилась перевода под домашний арест. В сентябре того же 2021-го меру пресечения заменили на более лёгкую – подписку о невыезде.

В следующем, 2022 году Красковский неожиданно для многих стал руководителем тымовского муниципального унитарного предприятия «Служба муниципального хозяйства». На этой должности был меньше года.

Владимир ПАВЛОВ.

Кстати

Комичный случай с выборами мэра депутатами произошёл в городе Берёзовском Свердловской области. Победителем там неожиданно для всех стала технический кандидат (или спойлер, то есть выдвинутая для «галочки») Юлия Маслакова, сотрудница местной администрации. 14 февраля с. г. она должна была вступить в должность, но просто не пришла на церемонию, не принесла, как полагается, присягу. Всё началось с того, что в конце января с. г. депутаты думы Берёзовского большинством голосов поддержали кандидатуру Маслаковой и прокатили таким образом действующего мэра города Евгения Писцова. Сама Маслакова во время голосования пыталась взять самоотвод, а позже подала в суд на городскую думу, оспаривая своё избрание. Участники выборного процесса предположили, что женщина действует в интересах мэра Писцова, пытаясь сохранить за ним пост главы города.