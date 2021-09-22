Экс-руководителя Сахалинского отделения пенсионного фонда могут отправить за решетку на срок до пятнадцати лет

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению Дениса Мазура в ряде коррупционных преступлений.

Он привлекается к уголовной ответственностью по статьям УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, обвиняемый предложил своему знакомому предпринимателю приобрести в собственность нежилые помещения на территории области для последующей передачи их в аренду подразделениям пенсионного фонда. После чего, используя свои служебные полномочия, обеспечил заключение долгосрочных договоров аренды данных помещений по завышенной арендной плате.

За оказание общего покровительства чиновник систематически получал от предпринимателя взятки в размере половины полученной прибыли от сдачи имущества на общую сумму более 11 млн рублей.

Кроме того, в декабре 2019 года ведомством был заключен договор с предпринимателем на поставку и установку двух кондиционеров в служебных помещениях. В итоге кондиционеры оказались не соответствующими техническому заданию. И за подписание актов выполненных работ, обвиняемый вновь получил от предпринимателя через посредника взятку в сумме 100 000 рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Общая сумма ущерба, причиненного Пенсионному фонду России, составила не менее 29 млн. руб.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет лишения свободы.