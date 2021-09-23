Бывшая сотрудница налоговой инспекции привлекается к уголовной ответственности за мошенничество

39-летняя жительница Анивского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что в начале прошлого года бывшая сотрудница межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Сахалинской области обратилась к директору коммерческой организации с предложением исключить его организацию из плана налоговых проверок на текущий год. За услугу она запросила перевести на ее банковский счёт 30 000 рублей

Предприниматель деньги перевел. Но никакая проверка и не планировалась, чиновница просто таким образом хотела подзаработать.

В ходе расследования уголовного дела она возместила обманутому предпринимателю причиненный материальный ущерб. Теперь ей предстоит предстать пред судом.

Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.