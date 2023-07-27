Эксклюзив от оперных артистов

Какими только голосами не исполнялись песни об островной земле, вошедшие в коллекцию нашего проекта! Но оперных среди них не было и вроде как не ожидалось. Однако случай представился.

Пришел черед представить ведущих солистов Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, заслуженных артистов Республики Бурятии – Чингиса и Елену Аюшеевых с песней «Мой Сахалин». Чудесные оперные голоса выпускников Московской консерватории им. П. И. Чайковского дополняет баритон Дмитрия Кондраткова, лауреата национальной премии «Онегин» из этого же театра, и вокал сахалинского музыканта и организатора концертов Виталия Цыренгармаева (шесть лет назад он приехал на остров).

Он получил музыкальное образование в колледже искусств имени П. И. Чайковского в Улан-Удэ по классу академического вокала у одного педагога с Чингисом Аюшеевым.

Елена Аюшеева участвовала в мастер-классах Елены Образцовой, брала уроки у известных вокалистов Италии, Германии, США, прошла стажировку в итальянской академии «Энармоника». Она исполняет ведущие партии в операх, преподает в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени Чайковского, дает мастер-классы.

Всех певцов связывает дружба, творчество и влюбленность в Сахалин. Московские артисты приезжают на остров с выступлениями чаще, чем в какой-либо другой регион. Говорят, сюда хочется возвращаться, причем с новыми программами. И на каждой встрече со зрителями яркие академические вокалисты демонстрируют высокое профессиональное мастерство. Оно отмечено множеством престижных наград международных конкурсов, проходивших в Европе, Азии, Америке.

В мае нынешнего года в ТДЦ «Столица» квартет вокалистов подарил островитянам премьеру песни «Мой Сахалин». Текст написала поэтесса из Томска Анна Савченко, а музыку – Тимофей Владимиров, лауреат международного конкурса пианистов Владимира Крайнева, обладатель гран-при и премии национального филармонического оркестра России. В Московской консерватории лауреат нескольких композиторских конкурсов получает высшее музыкальное образование. (Кстати, он выступал и в составе Южно-Сахалинского камерного оркестра).

В общем, творческий союз талантливых людей тоже восславил Сахалин и показал свою новую работу не только жителям областного центра, но и слушателям Долинска, Корсакова и Холмского района.

Как говорит Виталий Цыренгармаев, эту композицию, написанную для оперных певцов, сложно исполнять обычным вокалистам. Если же основательно поработать над аранжировкой, добавить многоголосие хора к красивым академическим голосам и сделать качественную студийную запись, произведение «Мой Сахалин» зазвучит гимном островной земле.

В качестве примера Виталий рассказал о том, что во время гастролей в Бурятии Иосиф Кобзон услышал мелодию гимна республики и захотел исполнить его с хором и оркестром. Такую возможность ему предоставили. С тех пор запись этого произведения красиво и мощно звучит по торжественным поводам.

Авторы и исполнители песни «Мой Сахалин» не теряют надежды на создание более совершенного варианта произведения, который во всей красоте раскроет его музыкальный потенциал.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.

Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.

Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».

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