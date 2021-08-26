Эксперимент завершен. Сергеем Надсадиным принято решение завершить проект по выделенной полосе для общественного транспорта

Решение завершить эксперимент и убрать выделенную полосу для автобусов на ул. Ленина озвучил мэр города Сергей Надсадин по итогам заседания общественного дорожного совета и финальной встречи с представителями ГИБДД и министерства транспорта, которая состоялась 25 августа в администрации.

Выслушав мнения членов общественного дорожного совета, а также представителей ГИБДД и министерства транспорта, Сергей Надсадин резюмировал, что в целом все участники обсуждения пришли к единому мнению: с точки зрения автобусного движения преимущества выделенных полос очевидны, но муниципалитет должен комплексно рассматривать ситуацию.

– В целом мы понимаем, что эксперимент позволил создать определенные преимущества для общественного транспорта, но есть ряд недостатков, которые последуют для владельцев личного транспорта, если мы его продолжим. Это заторы при движении в южном направлении. Начинается новый учебный год — это тоже дополнительная нагрузка. И мы скоро войдем в зимний период, что также добавит определенных сложностей, – сказал мэр. – Поэтому принято решение: приостановить эксперимент и вернуть организацию дорожного движения в прежнее состояние. В ближайшее время, а именно до конца текущей недели, эти работы будут проведены.

Как отметил Сергей Надсадин, центр развития городской среды во главе с Василием Вишневским проделал колоссальную работу по подготовке и реализации экспериментального для города проекта. Отметим, Василий Николаевич входит в число ведущих урбанистов страны, является членом Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Его инициативы неоднократно поддержаны на федеральном уровне. Отрадно, что специалист с таким опытом и потенциалом живет в Южно-Сахалинске, формирует современное городское пространство и работает над перспективами дальнейшего развития города.

В целом диалог с общественниками прошел конструктивно. Открыл встречу доклад Василия Вишневского. Он представил презентацию с полным анализом, выводами и обоснованием, что выделенная полоса на этом участке улицы показала определенную эффективность. Автобусы стали проезжать участок быстрее. Сравнительный анализ показал, что в южном направлении пропускная способность не изменилась: как до внедрения выделенной полосы, так и после этот участок за время работы светофора проезжает примерно одинаковое количество автомобилей.

Свои доводы против продолжения эксперимента с выделенной полосой высказали эксперт регионального отделения ОНФ Валерий Ерохов, генеральный директор ассоциации «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский. Общественники Олег Меркушев и Алена Силачева, депутат городской думы Иван Бутаков, заместитель министра транспорта Максим Жоголев, председатель Сахалинской федерации автомобильного спорта Евгений Черников в целом высказались за продолжение эксперимента, но отметили ряд замечаний и опасений.

Статистику и свое мнение озвучил врио начальника ГИБДД Сахалинской области Игорь Нам. За июнь и июль на участке ул. Ленина от ул. Пуркаева до ул. Емельянова возросло количество ДТП. Их зафиксировано 10, один человек погиб. По словам Игоря Нама, для водителей создали критические зоны и спровоцировали их на совершение нарушений: выезд на полосу встречного движения, заезд на стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора. Два месяца прошло, но водители так и не привыкли.

В сентябре, как отмечает врио начальника ГИБДД, будут однозначные пробки в южном направлении, которых никогда ранее не было.

О главной задаче выделенной полосы — улучшить работу общественного транспорта – высказался заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов. Он отметил, что даже такой небольшой участок «выделенки» дал ощутимый результат. Увеличивая время перемещения каждого автобуса даже на 5 – 7 минут при умножении на общий график работы, получается хорошая экономия времени. А это комфорт для пассажиров и соблюдение режима труда и отдыха водительского состава.

Вместе с тем, как подчеркнул Сергей Надсадин, это был уникальный для города опыт. Собрана необходимая статистика, которая особенно полезна сейчас, когда муниципалитет идет по пути модернизации общественного транспорта. Это и оптимизация маршрутной сети, и обновление автобусов, и перенос устаревшего автопарка с ул. Пограничной.

Эксперимент показал, что выделенные полосы городу нужны. Сергей Надсадин поддержал мнение членов дорожного совета о том, что их можно и нужно предусматривать при проектировании строительства и капитального ремонта улиц. И подчеркнул, что принятие решений о любых нововведениях, связанных с внесением изменений в организацию дорожного движения, будет происходить только после обсуждения с общественным дорожным советом и ГИБДД.

Завершая встречу, Сергей Надсадин поблагодарил общественный дорожный совет за активное участие в приемке дорог нынешним летом после текущего ремонта, а также в инспекции дворов.

На заседании был выбран председатель городского дорожного совета. Им стал известный общественник, опытный хозяйственник и активист Валерий Ерохов, заместителем – директор департамента дорожного хозяйства и благо­устройства Сергей Боровик, секретарем — ведущий советник департамента дорожного хозяйства и благоустройства Илона Гаранина.

Виктор ГОРОДОВ.