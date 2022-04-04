Эксперт: россияне демонстрируют невероятную сплочённость и поддержку Путина

На фоне непрекращающегося давления со стороны Запада на Россию жители страны демонстрируют невероятную сплоченность и поддержку действий Владимира Путина. Такое мнение озвучил руководитель сахалинского исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Казанцев.

– Пока Запад продолжает давить нас всеми возможными способами – санкциями, фейками, борьбой со всем русским – мы демонстрируем невероятную сплочённость. И с каждым днём тех, кто поддерживает Владимира Путина и его решения, становится всё больше. Это подтверждают соцопросы – по последним данным, президенту доверяют более 80 процентов жителей страны.

Непростые времена всегда объединяли россиян. Так было в нулевые – когда страна задыхалась от террористов. Так произошло в 2014-м – когда Крым вернулся домой и Россию начали душить санкциями.

Так случилось и сейчас – когда Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народной республик и встал на их защиту. Запад, конечно, ждал от россиян другого, но мы в очередной раз показали, что не будем плясать под их дудку, – отметил он.

Опрос ВЦИОМ, проведенный 21-27 марта в 80 регионах страны, показал, что за неделю уровень доверия россиян президенту вырос до 81%. Показатель одобрения деятельности Владимира Путина также увеличился – до 79%.