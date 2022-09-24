Эксперты предложили идеи по развитию туризма на Дальнем Востоке

В рамках Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток!» и форума «ProДФО» состоялась экспертная дискуссия, посвященная развитию туризма на Дальнем Востоке с помощью медиаресурсов и тревел-блогинга.

Каким будет туризм на Дальнем Востоке, как интересно рассказать о нем потенциальным гостям и какие цифровые инструменты могут увеличить туристические потоки на Дальний Восток? С такими вопросами обратился к блогерам, профессиональным путешественникам и журналистам модератор сессии, ведущий телеканала «Россия 24» Антон Борисов.

Чтобы привлечь внимание потенциальных туристов через видеоблог, недостаточно делиться только знаниями о достопримечательностях – важны искренние эмоции, которые можно передать зрителям и побудить их желание повторить путь. Об этом рассказал главный редактор телеканала «Моя Планета», член Академии Российского телевидения, действительный член Русского географического общества, лауреат Государственной Премии Правительства РФ Николай Табашников.

«Самое важное – это эмоции. Только эмоции могут по-настоящему побудить что-то сделать. За героем, который становится непосредственным участником событий, проживает уникальный опыт и делится им со зрителями, интереснее наблюдать, – рассказал спикер.

Эксперт подчеркнул, что современный видеоконтент играет большую роль в продвижении туризма. В этой связи значимый вклад в развитие туризма на Дальнем Востоке может внести Всероссийский конкурс «Дальний Восток. Земля Приключений», старт которому дал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Необходимо, чтобы это был не просто конкурс видеороликов, а масштабный проект о видеомаршрутах. Чтобы люди увидели и захотели повторить ваш путь. В состав жюри войдут профессиональные путешественники, журналисты и известные тревел-блогеры. Призовой фонд составит три миллиона рублей», – сообщил Николай Табашников.

Видеоблогер и экстремальный путешественник, организатор крупных экспедиций в Арктику Богдан Булычев рассказал, как будут оцениваться работы участников. По его словам, большой интерес могут вызвать видеоролики школьников и студентов, снятые на телефон.

«Мы надеемся, что в конкурс активно включатся школьники и студенты. Молодое поколение отличает креативность и творческие навыки. Было бы интересно оценить их истории о поездке, снятые, в том числе, на телефон», – отметил блогер.

По мнению основателя блога @uletimru, организатора авторских туров @uletim_s_nami, номинантки премий на лучший тревел-блог журналов National Geographic и Glamour Ирины Полежаевой, сегодня значимый интерес у пользователей соцсетей вызывает контент, посвященный маршрутам выходного дня, а также семейным, детским турам на Дальнем Востоке.

Теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин обратил внимание, что для ряда регионов необходимо создавать бренд и узнаваемые образы, которые будут ассоциироваться у потенциальных путешественников с регионом.

«Хабаровский край полон уникальных достопримечательностей. Однако они могут не ассоциироваться с регионом. Нет фильмов или каких-либо образов, которые могут возникнуть в памяти при вопросе «Что такое Хабаровский край?». Массовый туризм обеспечивается по ряду критериев, среди них: история региона, архитектура, местная кухня и медиа, которые могли бы закрепить у обывателя образ края», – рассказал журналист.

Digital-евангелист и руководитель команды внешнего продвижения ВКонтакте, сооснователь Edtech-агентства Edburo Вячеслав Прохоров отметил, что видеоблоги – не единственный формат, с помощью которого можно интересно рассказывать о поездках.

«Аудиторию следует регулярно вовлекать с помощью контента в разных форматах. Люди приходят в соцсети за новыми знаниями. Пользователей можно виртуально провести через экскурсию, показать фото и видео, создать приложение или чат-бот с навигацией. Полезных инструментов множество, и каждый выбирает свой», – заключил Вячеслав Прохоров.