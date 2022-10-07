Эксперты рассказали о цифровизации транспортной системы на Дальнем Востоке

6 октября в рамках форума «ProДФО» состоялась панельная дискуссия, участники которой обсудили современные методы развития транспортных систем и креативные подходы к логистической инфраструктуре в городах Дальнего Востока. По словам спикеров, важную роль играет грамотное внедрение цифровых технологий и информационное обеспечение.

Эксперты поделились опытом и рассказали о проектах, которые позволили улучшить комфортность логистических систем в городах. Модератором дискуссии выступил ведущий телеканала «Москва 24» Никита Пименов.

По словам заместителя мэра города Благовещенска Максима Ноженкина, одной из проблем общественного транспорта в городе была низкая плотность населения, в связи с чем возникли низкая рентабельность отрасли и высокий износ транспортной техники.

— «Можно заменить остановку и купить новый автобус, но, если схема маршрутного движения будет неправильной, ничего хорошего из реформы не выйдет. Мы начали с самых основ – в 2021 году разработали схему организации общественного транспорта (СОТК). Для нас важно было разработать маршруты таким образом, чтобы они были достаточно нагружены и отвечали требованиям жителей. Было опрошено более пяти тысяч жителей, мы учли новые и строящиеся микрорайоны», – рассказал заммэра города Благовещенска Максим Ноженкин.

Участники также обратили внимание на роль цифровых технологий, которые сегодня позволяют повысить эффективность не только в логистике, но и других сферах городской инфраструктуры.

Наглядным примером служит проект «Умный город», который направлен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством и создание безопасных и комфортных условий жизни горожан. Подробнее о проекте рассказал заместитель руководителя рабочей группы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России по реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» Анатолий Курманов.

«С 13 мая 2022 года реализация проекта обязательна для всех муниципальных образований уровня городской округ и муниципальный округ или район. Один из лидеров реализации проекта «Умный город» на Дальнем Востоке – коллеги из Южно-Сахалинска. Очень ждем, что их практика будет распределена на субъект. При этом отмечу, что «цифра» – это не самоцель, а инструмент, который нужно внедрять под конкретные задачи, чтобы сделать работу системы более эффективной», – сообщил Анатолий Курманов.

Директор АНО «Центр развития городской среды Южно-Сахалинск» (Сахалинская область) Василий Вишневский рассказал об инициативах, которые реализуются в рамках развития комфортной и безопасной городской среды. Спикер подчеркнул, что важную роль играет озеленение территорий и внедрение островков безопасности на дорогах.

— «Мы внедряем зеленые технологии водоотведения, все то, что в будущем позволит управлять дождевыми потоками, не используя канализации. Мы также внедряем треугольники видимости на нерегулируемых пешеходных переходах. Такая инициатива позволила обеспечить стопроцентное снижение аварийности на переходах в центре города за последние два года. У нас есть уникальная система модульных бордюров, которые позволяют протестировать транспортные гипотезы», – заявил Василий Вишневский.