Экстрим вокруг лунки

Не припомню такого года, когда МЧС не спасало бы наших рыболовов-любителей, отправившихся за корюшкой-зубаткой. Чаще всего это происходит в феврале-марте, когда ледяной припай начинает отрываться от берега и возникает реальная опасность уплыть на льдине в открытое море. Спасают и по 20 человек, и по 300, иногда даже больше. Однако наших экстремалов-«мамонтят» это не останавливает. Они смело выходят на лед, не обращая внимания на предупреждения. А потом с нетерпением ждут, когда МЧС снимет их со льдины.

«Но сейчас на дворе январь, и лед на заливах и озерах крепкий!» — скажете вы. Да, конечно, за лед можно не беспокоиться. Но есть другие опасности, о которых «мамонтята», похоже, даже не думают.

В минувшую среду у нас на острове разыгралась метель. Об этом сахалинцы были заблаговременно оповещены МЧС, многие руководители предприятий даже сочли за благо в этот день отпустить работников домой. А что же наши любители экстрима?

А они как ни в чем не бывало отправились в этот день рыбачить на озеро Изменчивое, говорят, там хорошо ловится корюшка-зубатка. А вечером самые хвастливые из них даже выложили в соцсетях видеоролики, на которых показали свою героическую рыбалку в метель.

Интересно, думали ли такие рыболовы, отправляясь на озеро, что могут очень даже запросто попасть в чрезвычайную ситуацию — например, если машина не заведется или завязнет в снегу? И что в этом случае придется вызывать МЧС, чтобы спастись из снежной ловушки?

Ведь было уже такое на Сахалине, когда МЧС, чтобы добраться до места происшествия, пришлось целый день пробивать дорогу в снегу. Очень не хотелось бы, чтобы из-за человеческого безрассудства подобное у нас повторилось.

Каждый вызов МЧС — это не только время, но и ресурсы — человеческие, материальные. Однако те, кто выходит на лед, игнорируя предостережения МЧС, не несут за свои поступки никакого наказания. Их даже не штрафуют, поскольку нет такого закона, который мог бы хотя бы немного остудить горячие головы.

Знаю, что в 2020 году в областной думе обсуждали необходимость ввести такой закон. И кажется, даже отправили в Госдуму соответствующую инициативу. Но я что-то не слышал, чтобы этот закон был принят или прошел хотя бы первое обсуждение.

Никакого закона, направленного против подобной безответственности, нет до сих пор. Экстрим у рыбацкой лунки продолжается.

Владимир БОЛЬШОВ. г. Южно-Сахалинск.