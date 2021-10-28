Экзамен на «быть или не быть». Учитель Елена Башурова в суде борется за сохранение 48-квартирного дома

Школьному педагогу пришлось выступить в не­обычной для себя роли – административного истца против административных ответчиков – мэрии Холмска и межведомственной комиссии по признанию жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания на территории городского округа. По словам Башуровой, на улице Школьной, 50а проживают в основном пенсионеры и семьи с маленькими детьми, и она согласилась выступить защитником коллективных интересов жильцов.

Квартиру в этом четырех­этажном доме Елена купила в 2002 году. Специально выбирала жилье на косогоре, где нет потока машин, пыли и грязи. Она – холмчанка, выросла в этом районе. Здесь все для нее родное. К тому же близко школа, в которой работает, центральная площадь и социальные организации. Дом 1975 года постройки, в нем 45 приватизированных квартир и три муниципальные.

Жизнь шла своим чередом. Но накануне Нового 2021 года преподнесла более чем неприятный сюрприз. Из письма комитета по управлению имуществом администрации Холмского городского округа от 28 декабря 2020-го Елена узнала, что дом, в котором она живет, признан аварийным и подлежащим сносу по заключению межведомственной комиссии от 15 октября 2020-го.

Башурова подала заявление на имя председателя межведомственной комиссии с просьбой предоставить документы, на основании которых принято столь радикальное решение. Почти через месяц в мэрии ее под роспись ознакомили с постановлением администрации муниципального образования, результатами строительной экспертизы, актом и заключением межведомственной комиссии.

Выяснилось, что экспертизу дома в августе 2020 года (если верить документам) провело ООО «Инженерно-техническая компания «Феникс» из Магнитогорска. Но вот что интересно: никто из жильцов дома экспертов в глаза не видел, квартиры никто не обследовал. Ключи от подвалов и чердаков у собственников жилья никто не просил. Не зафиксировали облик экспертов и установленные на доме видеокамеры.

Выходило, что магнитогорские специалисты А. Абрамов и Г. Саморокова непонятным образом провели экспертизу, причем без использования технического паспорта дома. А выводы о состоянии его строительных конструкций и проценте износа сделали лишь на основании визуального осмотра объекта.

Но дальше еще интереснее. Выяснилось (и в аэропорту это подтвердили), что на остров ни Абрамов, ни Саморокова не прилетали. А зачем? Зоркие эксперты, вероятно, хорошо прищурились и из далекого Магнитогорска увидели, что у жилого дома в Холмске значительный физический износ – целых 73% и недопустимый крен!

С Пизанской башней, конечно, не сравнить, и потому для усиления степени аварийности «обнаружили» разрушение фундамента, дефекты и повреждения, влия­ющие на техническое состояние несущих конструкций дома. Узрели разрушение узлов сопряжения смежных конструкций, что привело к потере жесткости, деформации и общему крену здания. И все это без инструментальных исследований, проб, расчетов и конкретики, в каких точках дефекты обнаружены.

Зато какой сделан вывод! «Стоимость строительства точно такого же нового здания из таких же материалов будет меньше (?! – Авт.) или равна стоимости капитального ремонта. Многоквартирный дом подлежит выводу из эксплуатации (сносу) с последующим демонтажом».

На основании этого экспертного заключения межведомственная комиссия признала дом аварийным, даже не пригласив к своей работе собственника жилья с правом совещательного голоса. А администрация городского округа издала постановление ¹ 1366, которым утвердила заключение межведомственной комиссии о сносе здания. Спустя два месяца на общем собрании собственников дома чиновники пояснили жителям: в случае несогласия с таким решением они вправе обратиться с исковым заявлением в суд.

Что, собственно, и было сделано Еленой Башуровой уже в роли административного истца. На открытом судебном заседании представитель мэрии настаивал на том, что здание старое, крыша не ремонтировалась, балки гнилые… Пришлось Башуровой обращаться в жилищную инспекцию за документом, подтверждающим, что в 2016 году, после того как тайфун снес шиферную крышу, ее заменили новой. Этот вопрос был снят. Но городской суд назначил судебную строительно-техническую экспертизу, а расходы возложил на административного истца.

В итоге визуальное и инструментальное обследование дома выполнила фирма «Трансстрой-Тест» из Корсакова. По ГОСТу! Не вдаваясь в детали, скажу о главном. Ее специалисты пришли к заключению, что признаки деформации грунтов, разрушения фундамента отсутствуют. Выявленные дефекты и повреждения не создают опасности внезапного обрушения конструкций, крен (что подтверждено инструментально) менее 1%. Жилой дом не создает угрозу для жизни и здоровья граждан. Таким образом, основания для признания его аварийным и подлежащим сносу отсутствуют.

Эксперты определили стоимость капитального ремонта здания в сумме 20782,6 тыс. рублей (в ценах третьего квартала 2020 года). Новое строительство (в ценах 2021 года) обойдется, по их расчетам, ориентировочно в 359088,54 тыс. рублей. В семнадцать (!) раз дороже для бюджета.

Специалисты фирмы «Трансстрой-Тест», не обнаружив существенных нарушений фундамента, решили не сверлить и не ослаблять его целостность ради пробы бетона и оценки грунта. И это обстоятельство дало основание судье не признать строительно-техническую экспертизу «Трансстрой-Теста» убедительным доказательством в этом гражданском деле.

Но вот парадокс! В отношении представителей магнитогорского ООО «ИТК «Феникс», которые тоже таких проб не брали, судья Павел Бакулин подобных строгостей не применял. Почему такая разница в подходах? И тогда на каком основании («без убедительных доказательств») признано недействительным заключение межведомственной комиссии?

Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» тоже признано недействительным, незаконным и подлежащим отмене. Межведомственной комиссии предписано в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу провести новое обследование дома по ул. Школьной, 50а. А еще в полном объеме взыскать с администрации городского округа в пользу Елены Башуровой понесенные ею расходы. В компенсации расходов на экспертизу, выполненную специалистами «Трансстрой-Тест», истцу отказано. Школьному учителю она обошлась в 123 тыс. рублей.

Точка в этой истории пока не поставлена – ответчик подал апелляцию.

Понятно желание местной власти скорее переселить людей из старого жилья, тем более что под программу выделяются федеральные деньги. Но искусственно подводить под снос не ветхие и не аварийные дома, которые еще долго могут служить людям, не по-государственному. Однако это уже становится тенденцией.

Больше всего удивляет то, с какой легкостью порой островные муниципалитеты как руководство к действию принимают недобросовестно выполненные экспертизы по определению технического состояния жилых домов. Должностные лица не анализируют результаты исследований и заключений, которые порой шиты белыми нитками. Чем, по сути, потворствуют халтурщикам, получающим за свои «изыскания» немалые бюджетные деньги.

В существовании этой тенденции редакция смогла убедиться на примере липовых, написанных под копирку экспертиз южно-сахалинского ООО «Стройконтроль» в отношении многоквартирных домов по ул. Широкой в с. Сокол Долинского района и жилого дома по ул. Буюклы, 89а в Южно-Сахалинске. Кстати, на его фасаде с советской поры висит табличка: «Памятник послевоенной архитектуры. Представляет историческую ценность г. Южно-Сахалинска. Охраняется государством». Правда, кто-то старательно заклеил скотчем два последних слова. Вероятно, без них будет проще дать отмашку на снос еще одного крепкого дома.

Людмила Степанец.