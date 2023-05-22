Экзамен на мастерство. В Южно-Сахалинске прошел первый фестиваль школьных театральных студий

Фестиваль «Театральные острова» собрал 19 театральных студий из районов области. 180 ребят продемонстрировали, чему они научились за учебный год.

Перед началом открытия «Театральных островов» ребятам показали популярный спектакль театра кукол – «Мы летели на диване». Это фантастическая история про семью, которая встретила инопланетянина и отправилась с ним в космос на диване. Во время спектакля используется игра света, изображения на стене, а актеры активно взаимодействуют с залом, погружая их в процесс.

– Совсем скоро закончится учебный год, а значит, мы сможем подвести итоги нашего нового проекта, посвященного школьным театрам. Сейчас в каждой второй школе области есть своя студия, – рассказала министр образования области Анастасия Киктева. – Значит, у нас получилось выстроить систему поддержки детских театров. Но самый главный результат – у нас становится все больше детей, которые с удовольствием занимаются в театральных студиях. В течение четырех дней они обменялись лучшими практиками и интересными идеями.

Как рассказала художественный руководитель Сахалинского театра кукол Антонина Добролюбова, до фестиваля была подготовительная работа. В феврале прошла региональная специализированная смена «Молодые театралы», в которой участвовали 130 школьников от 7 до 17 лет из шести районов. Все они прошли отбор в заочном конкурсе детских театральных студий области «Театральные острова». У ребят были мастер-классы от режиссеров, артистов, художников, специалистов работы со зрителями. Занятия с профессионалами стали отличным началом большой дороги.

В рамках фестиваля для участников тоже были мастер-классы от сотрудников Сахалинской областной библиотеки, Сахалинского областного художественного музея, музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и областного театра кукол. Наставники детских театральных коллективов по особой программе прошли «Школу театрального руководителя».

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.

P. S.

В воскресенье «Театральные острова» завершились. Первое место заняла театральная студия «Маска» школы № 3 села Огоньки Анивского района. Второе и третье места получили школа № 5 Южно-Сахалинска и Дом детского творчества Долинска.