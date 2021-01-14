Министерство образования РФ и Рособрнадзор отменили в 2021 году досрочные экзамены в 9-х и 11-х классах.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, не планирующим поступать в вузы, вместо ЕГЭ надо сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике.

Выпускникам, которые собираются продолжить учебу в высших учебных заведениях, достаточно получить удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в этом году не будет.

ГВЭ для одиннадцатиклассников пройдет в конце мая, а основной период ЕГЭ следом – ориентировочно с 31 мая по 2 июля для всех участников экзаменов, в том числе и для выпускников прошлых лет.

Школьники, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, воспользуются дополнительным периодом сдачи ЕГЭ с 12 по 17 июля. Эти сроки увязаны с графиком приемной кампании в вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительное время, так же, как и участники основного периода, успеют получить результаты и подать документы в выбранные учебные заведения.

Допуском к государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников станут итоговое сочинение и изложение. Выпускники напишут их в середине апреля.

Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании школьники получат на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. В нынешнем году ребята не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору.

С 17 по 25 мая (конкретные даты определят региональные органы управления образованием либо школы) девятиклассники выполнят контрольные работы по одной учебной дисциплине по их выбору. Причем результаты этих контрольных не повлияют на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и математике намечена на 24 – 28 мая, а резервные сроки проведения основного периода ГИА-9 придутся на начало июня. Девятиклассники, не сдавшие экзамены в основной период, повторно пройдут испытания по русскому языку и математике в сентябре.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев полагает, что подобные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов. Таким образом ведомство рассчитывает снизить эпидемиологические риски и провести итоговую аттестацию школьников в 2021 году максимально безопасно, с соблюдением всех мер предосторожности.

Людмила Артемова.