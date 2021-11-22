Еле успевают менять ценники. Роснефть второй раз за этот месяц повысила стоимость моторного топлива

В середине ноября обновились ценники на автозаправочных станциях Роснефти. В сторону увеличения, разумеется. Второй раз за ноябрь: предыдущее повышение было в начале месяца.

Цены на все виды топлива выросли на 40 коп. за литр. Теперь на АЗС Роснефти в Южно-Сахалинске бензин Аи-92 стоит 49 руб. 95 коп. за литр, бензин Аи-95 – 51 руб. 65 коп., бензин Аи-98 – 60 руб. 55 коп., дизель – 59 руб. 80 коп.

Что же происходит?

В первой половине ноября, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, биржевая цена на летнее и межсезонное дизельное топливо обновляла исторические максимумы четыре дня подряд, на зимний дизель – пять дней.

Дорожал и бензин. И только 17 ноября стоимость всех видов топлива несколько снизилась.

Одновременно Росстат сообщил, что объем производства бензина в РФ на преды­дущей неделе снизился на 1,8 проц., дизеля – на 4,1 проц.

Увы, в минэнерго РФ рост цен на топливо никак не комментируют. А упор делают на то, что ситуация с обеспечением бензином и дизелем в стране стабильная, операторы АЗС получают товар в срок и реализуют его.

«Минэнерго совместно с ФАС России в ежедневном режиме продолжают следить за наполняемостью рынка, проводя оперативные совещания с компаниями-производителями для оценки ситуации на всех базисах оптовой поставки топлива», – отметили в минэнерго.

В свою очередь федеральная антимонопольная служба разработала основные предложения по стабилизации цен на зимний дизель. Они касаются увеличения объема продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива, корректировки демпфера. Служба, в частности, предлагает повысить норматив продажи зимнего дизеля на бирже на 2,5 проц. – с 7,5 до 10. «Это позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель», – сообщила пресс-служба ФАС.

Николай ПРАСОЛОВ.